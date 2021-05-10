Üreticiye mayıs ayında ‘don’ şoku

Elbistan’da 9 Mayıs’ı 10 Mayıs’a bağlayan gecede yaşanan aşırı soğuk nedeniyle kayısı ağaçları başta olmak üzere ayçiçeği, pancar ve mısır gibi ürünleri don vurdu.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, ilçe genelindeki don hasarının büyük olduğunu dile getirerek hasar tespit çalışmaları için de gerekli çalışmalara başlandığını söyledi.

Elbistan çiftçisinin bin bir emekle yetiştirdiği ürünler, mayıs ayında yaşanan don olayı nedeniyle büyük oranda zarar gördü. Sıcaklıktaki ani düşüş, kayısı, ceviz gibi meyve ağaçları ile mısır, ayçiçeği ve şekerpancarı ekili tarlaları adeta yakıp geçti.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, 9 Mayıs’ı 10 Mayıs’a bağlayan gece yaşanan don olayının yüksek rakımdaki kayısı bahçeleri ile ovadaki yaz ürünlerine zarar verdiğini belirtti.

Ayçiçeği, mısır ve pancar gibi ekilişlerde çiftçilerin yeniden ekim yapmak zorunda kaldığını ifade eden Başkan Bulut, “Çiftçinin kaybı büyük” dedi.

Tarımın doğa şartlarından ayrı düşünülemeyeceğini anlatan Başkan Bulut, “Çiftçiliği ve üreticiliği doğa şartlarından ayrı tutmak mümkün değil. Bölgemiz, bu gece doğanın getirdiği en büyük olumsuzluklardan biri olan don olayı ile mayıs ayında karşı karşıya kaldı. Neredeyse ilçenin tamamına yakın yerlerden hasar bilgileri almaya başladık. Odamızdaki tarım danışmanlarımız şuanda sahada çalışıyorlar. Gerekli tespitleri yapıyorlar. Yüksek kesimlerdeki kayısı ağaçlarında ciddi hasar var. Ovada da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Ayçiçeği, mısır ve şekerpancarında da hasar bilgileri geldi. Yaz ürünleri zarar gören çiftçilerimizin yeniden ekim yapmaktan başka çaresi yok. Bu da yüksek girdi fiyatlarının altında beli bükülen çiftçimizin, yeniden tohum ve gübre ve mazot kullanmak zorunda kalması demek. Büyük umutlarla ektiği ürünü zarar gören çiftçimiz, ikinci ekim nedeniyle verim kaybı yaşayabilir” ifadelerini kullandı.

Sigorta yaptıran kayısı üreticilerine TARSİM’le irtibata geçmeleri çağrısında bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Yüksek kesimlerdeki kayısı ağaçlarında hasarın daha çok olduğunu görüyoruz. Kayısı yetiştiricisi bu sene de umduğunu bulamadı. Ağaçlarını sigortalatan vatandaşlar, TARSİM eksperleri ile irtibata geçerek bahçelerinde gerekli zarar tespiti çalışmalarına biran önce başlamalı. Bu ürünlerin hepsinde emek var alın teri var. Allah, bundan sonra çiftçimize zarar ve ziyan yaşamadan bir yıl geçirmeyi nasip eder inşallah” şeklinde konuştu.