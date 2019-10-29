Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, yeniden hayat buluyor

Kursa katılan 25 kursiyer, geleneksel Türk motifleri nakışları ve sim sırma öğrenerek, hem bu sanatları yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, kurum bünyesinde özellikle ev kadınlarına yönelik olarak birçok alanda meslek edindirme kursu açtıklarını söyledi. İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi işbirliğinde açtıkları makine nakışları kursunun da kadınlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Doğan, “Eğitime destek kurslarımızın yanı sıra meslek edindirme kurslarımız var. Bu kurslarımız çok yoğun ilgi görüyor. Bu kurslarımızdan biri de makine nakışları kursu. Kursumuzda şuan 25 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimiz, makine nakışları kursumuzda sim sırma ve geleneksel Türk motifleri nakışlarını da öğreniyor. Bu kursla, kültürel değerlerimizi yaşatıyor, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gelecek nesillere aktarıyoruz. Bir yandan da kadınların meslek öğrenip aile ekonomilerine katkı sunmalarını amaçlıyoruz” dedi.

Kursiyerler ise, HEM bünyesindeki kurslarda öğrendikleri sanatlarla kollarına altın bilezik taktıklarını ifade ederek, “El sanatları, emek ve sabır demektir. Kadınlar da sabır ve emeğin kahramanlarıdır. Biz de burada el sanatı öğreniyoruz. Sim sırma ve geleneksel Türk motifleri nakışlarını öğreniyoruz. Sim sırma işlemeciliği geçmişte olduğu gibi bugün de gelinlik kızların çeyizleri arasında önemli yer tutuyor. Nakışları, sabırla işliyoruz. Göz nuru dökerek yaptığımız sim sırma ve geleneksel Türk motiflerinden oluşan ürünlerimizle hem aile bütçemize katkıda bulunuyor hem de bu mesleği öğrenerek kolumuza altın bilezik takmış oluyoruz” şeklinde konuştular.



