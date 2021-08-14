Unutulmaya yüz tutmuş düğün güreşi geleneğini yeniden canlandırdı

Mahallenin Karaçayır olarak adlandırılan bölgesinde Binnaz ve Mehmet Doğan çiftinin düğünü için kurulan er meydanı, Türkiye’nin birçok yöresinden gelen güreşçileri ağırladı.

Elbistan’da bir dönem 3-4 gün süren düğünlerde, pehlivanlar boy gösterir ve kıran kırana güreşler izlenirdi. Pehlivanlar, rakiplerinin sırtını yere getirmek için maharetlerini sergilerken, vatandaşlar da mücadeleyi ilgi ile izlerdi. Düğünlerin vazgeçilmezi olan ‘düğün güreşi’ geleneği, teknoloji ve değişen adetlerle birlikte unutuldu. İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Doğan, merhum babası Mehmet Doğan’ın vasiyeti doğrultusunda harekete geçerek unutulan bu geleneği tekrar canlandırmak istedi. En büyük çocuğu olan ve merhum babasının adını taşıyan oğlu Mehmet ile gelini Binnaz’ın düğününü unutulmaz kılmak için ‘düğün güreşi’ organize etmeye karar verdi.

Doğan, önceden tellal vasıtasıyla duyurulan düğün güreşini, teknolojiyi kullanarak tüm Türkiye’ye duyurdu. Mahallenin Karaçayır olarak adlandırılan mesire alanında er meydanı kuruldu. Düğün güreşine, başta Elbistan ve çevre ilçeler olmak üzere Eskişehir, Van, Kırşehir, Ankara, Kayseri ve Kahramanmaraş’tan pehlivanlar katıldı. Kıspetlerini giyen pehlivanlar, er meydanında peşrev oyunu sergiledikten sonra hakemlerin huzurunda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele verdi. 8 kategoride düzenlenen düğün güreşinde dereceye giren pehlivanlara 40 bin lira da ödül dağıtıldı.

Organizeyi düzenleyen Ramazan Doğan, unutulmuş bir geleneği yaşatmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Güreşin ata sporumuz olduğunu ve eskiden hemen her düğünde düğün güreşi yapıldığını hatırlatan Doğan, “Rahmetli babam Mehmet Doğan’ın vasiyeti üzerine yaklaşık 30-35 yıldır unutulmuş olan bir geleneği oğlum Mehmet ve gelinim Binnaz’ın düğününde gerçekleştirmek nasip oldu. Böyle bir etkinlik umarım bundan sonraki yıllarda da artarak devam eder. Umarım bundan sonra, hem ata sporumuz güreş hem de böyle güzel kültürel etkinlikler artarak devam eder. Oğlumun düğünü vesilesiyle, babamın vasiyetini yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi.

Düğün güreşine katılan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, geleneklerimizin yaşatılması ve ata sporumuz güreşi gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Başkan Gürbüz, etkinliği düzenleyen Ramazan Doğan başta olmak üzere katılımcılara ve emek verenlere teşekkür etti.