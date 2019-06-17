Ünlü tarihçi Prof. Dr. Refet Yinanç, yaşamını yitirdi

Ünlü tarihçimiz Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç'ın manevî evlatlarından ve Türk Tarih Kurumu üyelerinden, Dulkadiroğlu Beyliği'nin en iyi uzmanlarından ve bu adla yazılmış eserin de sahibi olan, Mükrimin Halil Özel Kütüphanesi’ni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Merkez Kütüphanesine bağışlamış olan tarihçi ve Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Refet Yinanç, yaşamını yitirdi. Yinanç’ın cenazesi, 18 haziran 2019 Salı günü saat 11.00’de emekli olduğu Ankara Beşevlerdeki Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde yapılacak törenin ve öğle namazı Kocatepe Camii'nde kılınacak namazın ardından Ankara'da defnedilecek.

Prof. Dr. Refet Yinanç kimdir?

Yinanç, 1939 yılında Elbistan'da doğdu. 1963 yılında Anakara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1967-1973 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının burslusu olarak Paris Sorbon Üniversitesinde doktorasını yaptı. 1974'te Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde asistan olarak göreve başladı. 1980'de doçent unvanını kazandı. 1986 yılında profesör olarak Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı başkanlığına atandı. 1994'de Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanlığına seçildi ve 2000 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Uzun süre Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını da yürüten Yinanç, 2006 yılında emekli oldu. Emeklik sonrasında da üniversite ile bağlarını sürdüren Yinanç, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora derslerine girmekte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tez danışmanlıklarını devam ettirmekteydi.

1983'den beri Türk Tarih Kurumu aslî üyesi olan Yinanç, aynı zamanda Uluslararası Akademiler Birliği'nde (Union Academique International) Türk Tarih Kurumunu temsil etmektedir. Yinanç'ın girişimleri sonucu Uluslararası Akademiler Birliği'nin 79. Genel Kurulu 24-28 Mayıs 2005 tarihinde Ankara'da düzenlenmiştir. Türk Tarik Kurumu ve Yinanç, 70'e yakın ülkeden Sosyal Bilimler alanında 100'ün üzerinde dünyanın önde gelen bilim adamına ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Arşivleri üzerinde uzman olan Yinanç, uzun süre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Osmanlı Arşivleri "İlmi Değerlendirme Komisyonu Üyesi” olarak görev yapmıştır. Osmanlı Tahrir defterleri üzerinde çalışmalar yapan Yinanç, Mesut Elibüyük ile birlikte Malatya ve Maraş tahrir defterlerini yayınlamıştır. Kayseri Tahrir Defterleri de Yinanç ve Elibüyük'ün ortak çalışması olarak yayın aşamasındadır.

Uzun yıllar, tarih ve uluslararası ilişkiler sahasında araştırmalar yapan ve her iki alana ilişkin yayınlanmış pek çok çalışması bulunan Yinanç, evli ve üç çocuk babasıydı.