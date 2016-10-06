Üniversiteli gençler tanışma gecesinde bir araya geldi

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları tarafından Elbistan Meslek Yüksekokulu ve Teknoloji Fakültesindeki birinci sınıf öğrencilerine yönelik, tanışma gecesi programı düzenlendi.

AEL Memur Site Misafirhanesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programın açılış konuşmasını, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç yaptı.





Üniversite öğrencilerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten AK Parti Gençlik Kolları Elbistan İlçe Başkanı Talip Karaç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler AK Parti Gençlik Kolları teşkilatları olarak, gençliğin özellikle de üniversite gençliğinin her zaman yanlarında en büyük destekçileriyiz. Sizlerle ilk temamız, ilk birlikteliğimiz üniversitelere kayıt yaptırmaya geldiğinizde açtığımız stantlardan başlayarak eğitim hayatınız boyunca devam etmekte. Bizler inanıyoruz ki bu süre zarfı içerisinde sizler daha iyi ve kaliteli eğitim almanız, sosyal ve kültürel beceriler elde etmeniz ve kazandığınız bu becerileri geliştirmeniz için birçok çalışmanın içerisinde olmanız gerekmekte. Bizlerde elimizden geldiği kadarıyla bu eğitim süresi içerisinde sizlere farklı alanlarda imkânlar sunmaya çalışıyor, bu yönde çalışmalar yapıyor, gayret ediyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz; sizler üniversiteye başladığınız andan itibaren sıradan bir birey, sıradan bir gençlik değilsiniz. Çünkü sizler bundan sonraki süreçte eğitim hayatınızı tamamladığınızda bu memleketin kaderini belirleyecek olan nesillersiniz, yani istikbalsiniz. Sizlerden şunu istiyoruz; gelişmemiş, içi boş, düşünemeyen, üretemeyen bir nesil istemiyoruz, çalışan çabalayan, üreten bir nesil istiyoruz. Gençliği olmayanın geleceği olmaz. Bu nedenle sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bu süreçte üzerimize düşen ne varsa kapımız da gönlümüzde her zaman sizlere açıktır. Destek olmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.”

Gençlik Kolları Elbistan İlçe başkanı Talip Karaç’ın konuşmasının ardından sahne alan Grup Dem, seslendirdiği türkülerle geceye katılan üniversite öğrencilerine eğlenceli saatler yaşattı.





Programın sonunda teşekkür konuşması yapan ÜniAk Başkanı Yunus Emre Kılınç, şunları söyledi:

“Öncelikle bu yıl aramıza yeni katılan bütün öğrenci arkadaşlarıma üniversite yaşamları boyunca güzel ve başarılı günler diliyorum. Bu gecenin anlamına uygun olarak siz öğrenciler arasında birlik, beraberlik, dayanışma ve kaynaşma ruhunu oluşturmasını temenni ediyorum. Yeni bir eğitim yılının başında tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu içerisindeyiz. Tanıştırmak ve kaynaştırmak için düzenlediğimiz bu geceye gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ediyorum.

Elbistan Meslek Yüksekokulu ve Teknoloji Fakültesindeki birinci sınıf öğrencilerine yönelik tanışma gecesi programı, yapılan konuşmaların ardında sona erdi.



