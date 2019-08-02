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Üniversite öğrencisi, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Afşinli üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ergün Arslan, Mersin’in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi, serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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Afşinli üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ergün Arslan, Mersin’in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Tarsus'ta arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için Çakırlı ve Çavdarlı mahalleleri arasındaki Kapız mevkiine giden İnönü Üniversitesi Matematik Öğretmenliği 2.sınıf öğrencisi Afşinli Ergün Arslan (22), serinlemek amacıyla bölgede bulunan gölete girdi. Gölette yüzen Arslan, bir anda gözden kayboldu. Arkadaşları, Arslan’ın su yüzeyine çıkmaması üzerine durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, gölette yaptıkları aramada Ergün Arslan’ın cansız bedeni buldu.

Arslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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