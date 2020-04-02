Üniversite hayaline belediyeden anlamlı destek

Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına hazırlanırken üzücü bir olay nedeni ile cezaevine giren öğrencinin kitap talebi, Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından karşılanarak örnek bir davranışa imza atıldı.

Cezaevine girdikten sonra üniversite hayallerini her şartta devam ettirmek isteyen lise öğrencisi, ders çalışmak için uygun zaman ve şartların fazlası ile olduğunu fark ederek annesinden üniversiteye hazırlık için ek kaynak ve kitaplar istedi. Ancak ailenin maddi durumu yetersiz olması nedeniyle bu durumu Elbistan Belediyesi’ne başvurarak çözmek istedi. Belediye de bu duruma kayıtsız kalmayarak çalışma başlattı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz olayı öğrenerek Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne konu hakkında gerekli yardımın yapılması konusunda talimat verdi. Kent Konseyi Kadın Meclisi ise hayırsever vatandaşlar ile görüşerek her dersten konu anlatımı ve soru bankası içeren kitaplar ile kırtasiye malzemeleri temin etti ve anneye ulaştırdı. Mutluluğu yüzüne yansıyan anne ise başta Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayrıca Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin, öğrencinin eğitim sürecini gerekli kurumlar ile takibini yaparak, yeni kitaplar ve kırtasiye malzeme yardımlarının devam edeceği bildirildi.