banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Üniversite hayaline belediyeden anlamlı destek

Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan bir öğrenciden gelen üniversiteye hazırlık kitabı talebine duyarsız kalmadı.

Üniversite hayaline belediyeden anlamlı destek
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına hazırlanırken üzücü bir olay nedeni ile cezaevine giren öğrencinin kitap talebi, Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından karşılanarak örnek bir davranışa imza atıldı.

Cezaevine girdikten sonra üniversite hayallerini her şartta devam ettirmek isteyen lise öğrencisi, ders çalışmak için uygun zaman ve şartların fazlası ile olduğunu fark ederek annesinden üniversiteye hazırlık için ek kaynak ve kitaplar istedi. Ancak ailenin maddi durumu yetersiz olması nedeniyle bu durumu Elbistan Belediyesi’ne başvurarak çözmek istedi. Belediye de bu duruma kayıtsız kalmayarak çalışma başlattı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz olayı öğrenerek Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne konu hakkında gerekli yardımın yapılması konusunda talimat verdi. Kent Konseyi Kadın Meclisi ise hayırsever vatandaşlar ile görüşerek her dersten konu anlatımı ve soru bankası içeren kitaplar ile kırtasiye malzemeleri temin etti ve anneye ulaştırdı. Mutluluğu yüzüne yansıyan anne ise başta Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayrıca Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin, öğrencinin eğitim sürecini gerekli kurumlar ile takibini yaparak, yeni kitaplar ve kırtasiye malzeme yardımlarının devam edeceği bildirildi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Üniversite Hayaline Belediyeden Anlamlı Destek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.