Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Hükümlü ve tutuklular için kitap...
Ünal’dan muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı yorumu
Ünal’dan muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı yorumu...
Başkan Bulut, doğal afetlerin belini büktüğü çiftçi için taleplerini açıkladı
Başkan Bulut, doğal afetlerin belini...
İhlas Gayrimenkul’ün kömür sahası işletme ruhsatına onay verildi
İhlas Gayrimenkul’ün kömür sahası işletme...
30 bin doz aşının yapıldığı Elbistan, 1 Haziran sonrasına hazır
30 bin doz aşının yapıldığı...
banner191
banner162

UNESCO için geri sayım başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat alanından yapılacak başvuru için tüm ön hazırlıklar tamamlandı. Başvuru değerlendirmesine sayılı günler kala sürece ilişkin tanıtım filmi de yayınlandı.

UNESCO için geri sayım başladı
banner167

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin edebi potansiyelini ve birikimini uluslararası ölçekte tanıtacak. Bu kapsamda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat alanından yapılacak başvuruyla alakalı tüm ön hazırlıklar tamamlandı. Yapılan hazırlıklarda kentin edebiyat tarihine ışık tutacak çalışmalar ve sanatsal iklimin devamlılığını sağlayacak faaliyetlere imza atıldı. Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu koordinasyonuyla oluşturulan başvuru dosyası, önümüzdeki günlerde Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan UNESCO Genel Merkezi’ne değerlendirilmek üzere teslim edilecek. Sürece ilişkin sosyal medya üzerinden yayınlanan tanıtım filmi, hazırlıklara dair bilgiler içeriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru sürecini destekleyici nitelikte süreli ve süresiz yayınların tanıtılması, şair ve yazarların antolojisinin oluşturulması ve eserlerin tıpkıbasımların yapılması gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Yanı sıra şehrin edebiyat birikiminin güncel tutulması bağlamında yapılan çalışmalar arasında; 10 ülkeden 100’e yakın yazar ve şairin katılımıyla düzenlenen I. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, Yitiksöz ve Evelahir dergisi ile 15 yeni eserin yayımlanması ve Kahramanmaraş Akademi eğitim programları yer aldı. Öte yandan Türkiye’nin kuzeyi ve güneyini birbirine bağlayan 11 adet çift tüplü tünel, 2 köprüyol 3 kavşak ve 6 köprülü kavşağa verilen “Edebiyat Yolu” ismi ise dünyada bir ilki teşkil ediyor.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
UNESCO Için Geri Sayım Başladı