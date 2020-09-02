Ünal’ın müjdesini verdiği 20 doktor ataması yapıldı

Elbistan’a, ruh sağlığı hastalıkları, iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, göz hastalıkları ve nöroloji uzmanları atandı.

Sağlık Bakanlığı’nın 94.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası noter huzurunda çekildi. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleri ile Elbistan’a açılan 5’i uzman hekim 20 doktorluk münhal kadroya yerleşenler belli oldu. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne 14 tabip atandı. Tabip kadrosuna atanan isimler, Ali Gedikli, Cihat Havan, Hasan Ölç, Hüseyin Macit, Mehmet Emin Öztürk, Merve Gül Yılmaz, Muhammed Kasım Uğur, Nurullah Seçilmiş, Serhat Aras, Tuğba Söyler, Tuğrul Demireğen, Zülküf Sergen Ünlü, Ömer Faruk Baba ve Şaban Günal oldu. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ise Burak Kağan Güzel atandı.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin uzman hekim kadrosu son atama ile özellikle Kovid-19 sürecinde en çok ihtiyaç duyulan branşların başında gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanı dahil olmak üzere güçlendi. Atama kararına göre, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Anıl Cemre Ökmen, İç Hastalıkları Uzmanı Emrah Çay, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zehra Demirbaş, Göz Hastalıkları Uzmanı Zehra Çetinkaya ve Nöroloji Uzmanı Ümit Satılmış, Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan uzman hekimler oldu.

Ataması yapılan sağlık personellerinin, önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevlerine başlayacağı öğrenildi.