Ünal’dan, yeni oluşumlara ‘küskünlerin beraber ağlaşması’ yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında ülke gündemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Ünal’ın açıklamalarının odağında ise, 1915 olaylarının ABD Senatosu’nca ‘soykırım’ olarak kabul edilmesi ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi vardı.

Değerlendirmelerine ilk olarak 1915 olaylarıyla başlayan Mahir Ünal, bu kararın alınmasıyla birlikte Amerika-Türkiye ilişkilerinde telafisi olmayan bir yara açıldığını söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal, katıldığı bir canlı yayında, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin kararını değerlendirdi.

Tarihi bir gerçekliğin, ancak belgeler ve akademik çalışmalar üzerinden değerlendirilebileceğini belirten Ünal, Amerika ve oradaki lobiler için meselenin tarihteki bir olayla ilgili olmadığının altını çizdi.

Alınan kararın, Türkiye nezdinden yok hükmünde olduğunu vurgulayan Mahir Ünal, “Bugün ise yapılan tamamen tarihin siyasileştirilmesi, tarihin susturulup bir yaptırım aracı haline getirilmesinden ibaret. Bu durum, Türkiye Amerika ilişkilerine zarar verecek bir durum. Ermeni Yasa Tasarısında olduğu gibi belli yaptırımlarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu da kaçınılmaz olarak Türkiye Amerika ilişkilerine zarar veriyor. Senatoda bu kararın alınmasıyla birlikte Amerika Türkiye ilişkilerinde telafisi olmayan bir yara açıldı” diye konuştu.

Bugünkü oluşumların siyasal alanda bir boşluğu doldurmadığını ve toplumsal karşılığının olmadığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Az çok siyaset bilen ve siyaseti takip eden bir kişi, şuanda siyasal alanda bir boşluk olduğunu gördü. En azından kamuoyu yoklamalarında bu net bir şekilde gözüküyor. Şuanda Bugünkü siyasi oluşumları hayata geçiren toplama kadroların kamuoyu nezdinde de bir karşılığı görünmüyor. AK Parti içersinde istediğini bulamayan, kendi istikametine AK Parti’yi çeviremeyen- AK Parti’nin lideri belli. Siz genel başkan olsanız da bu sizin lider olduğunuz anlamına gelmez- AK Parti içerisinde yeni bir siyasi oluşum hayata geçiremeyip, AK Parti'nin o bütünlüğünü ve lideri ile kurduğu ilişkiyi bozamayan bir grubun şu anda tam da bu motivasyonla yeni bir siyasal oluşuma gittiklerini görüyoruz. Bu siyasal oluşumun bir toplumsal karşılığının olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla da siyasette bir karşılığa gelmediğini konuşuyoruz. Bir siyasi parti siyasette bir boşluğu doldurmalıdır. Bir karşılığı olmalıdır. Eğer sizin doldurduğunuz boşluk, AK Parti'de aradığını bulamayanların küskünlüğünün karşılığı ise bu bir siyasal hareket değildir. Bu olsa olsa siyasette aradığını bulamayan, küskünlerin bir araya gelerek beraber ağlaşmalarından ibarettir.”

Gelecek Partisi’nin kurucuları arasında yer alan eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, 3 yıl önce AK Parti kongresinde yaptığı konuşmayı hatırlatan Mahir Ünal, “Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 3 sene önce kongrede yaptığı konuşmayı bir tarafa, diğer tarafa da bugün parti kurarken yaptığı konuşmayı koyalım. Sayın Davutoğlu’nun 3 sene önceki görüşleri mi değişmiş yoksa o konuşmayı Sayın Ahmet Davutoğlu’na zorla mı yaptırmışlardır. Yoksa Sayın Ahmet Davutoğlu’nun beklentileri tam da gerçekleşmediği için bugün bu konuşmayı yapma gereği mi duymuştur? Siyaset tutarlılıktır. Biz, hangi Ahmet Davutoğlu’nun görüşlerini ve düşüncelerini kendimize esas alacağız diye sorarlar” ifadelerini kullandı.