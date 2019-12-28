Ünal’dan Türkiye’nin Otomobili yorumu: “Hayalimiz gerçek oluyor”

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı lansman ile yurtta ve dünyada merakla bekleyenler için görücüye çıkarıldı. Türkiye’nin otomobili, tüm yurtta ve dünyada gerek tasarımı, gerekse içerisinde barındırdığı yüksek teknolojiyle büyük beğeni topladı. Türkiye Bilişim Vadisinin resmi açılışı ile Türkiye’nin yerli otomobilinin ön gösterim araçlarının tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız, devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler” dedi.

Fikri ve sınai hakları tamamen Türkiye’ye ait olan bu araçla birlikte dünyanın rekabetçi bir Türk markasıyla tanışmış olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu markaya ilişkin tüm stratejik kararları ülkemiz alıyor. Bizim fikirlerimiz, bizim mühendislerimiz tarafından hayata geçiriliyor. Atılan hiçbir adım için kimseden lisans almıyor, icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimizi belirliyoruz. Bir başka ifadeyle; oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye’de biz koyuyoruz. Libya- Türkiye arasında biz koyuyoruz. Silahlı, özellikle savunma sanayinde biz koyuyoruz. Ve şimdi burada da yine biz koyuyoruz. Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun aracını inşallah üreteceğiz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak, çevreyi hiç kirletmeyecek. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa’nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin sahibini olacağız” şeklinde konuştu.

Teknik ve donanım özellikleriyle ilklere ve enlere imza atacak Türkiye’nin Otomobilinin lansmanında yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kırmızı renkteki SUV modelinin önünde fotoğraf çektirdi. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede ise, Türkiye’nin otomobili ile ilgili olarak, “Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur” dedi.

Ünal, “Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. Hayalimiz gerçek oluyor. Teşekkürler TOGG, teşekkürler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve büyük işlerin, büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan teşekkürler” ifadelerini kullandı.

İşte Türkiye’nin Otomobilinin özellikleri

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), pazara sunacağı otomobillerin teknik ve donanım özellikleriyle de ilklere ve enlere imza atacak. TOGG, 2022 yılında C-SUV modeli pazara çıktığında, Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. Türkiye’nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacak.

SUV modelin keskin hatları, önden başlayıp yan ve arka tasarımında akıcı bir devamlılık gösteren yalın ve net çizgiler ile hayat bularak Türkiye’nin otomobiline özgün ve modern bir görünüm kazandırıyor. Izgara ve far grubu tasarımıyla tüm bakışları üzerine çeken etkileyici ön yüzü şekillendiren göz alıcı krom detaylar yan ve arka tasarımda da devamlılık sağlayarak otomobilin prestijli görünümünü tamamlıyor.

Türkiye’nin otomobili, modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendi. Otomobilin yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri ile birlikte Selçuklu dönemi esintileri coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağı vurguluyor. Keskin hatları ve akıcı dış tasarım çizgileri ile kullanıcısını karşılayan otomobilin iç mekânında ise özenle seçilmiş, kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor.

Sürücü ile birlikte tüm yolcuları kucaklayan dijital bilgi-eğlence ekranı, hem bilgilerin kolaylıkla takibini hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor. Otomobilin sahip olduğu ileri teknolojiyi sadelikle iç mekan tasarımına yansıtan ekran, otomobilin akıllı bir yaşam alanına dönüşümünü destekliyor.

Orta konsol, otomobilin iç mekanının en önemli stil ve fonksiyon özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün kullanıcı dostu tasarımı, sesli komut özelliğinin de desteğiyle alışagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekliyor.

Yeni bir yaşam alanına dönüşen Türkiye’nin otomobili, C-SUV sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlayacak. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi sayesinde bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş ve ferah iç mekân, uzun yolculuklarda benzersiz bir rahatlık ve keyif sunacak.

Türkiye’nin otomobili kullanıcıları, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri güvenlik sistemleri ile sürüş güvenliğinden ödün vermeyecek, yolculukların keyfini güvenle sürecek.

Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek.

Ünal’dan Türkiye’nin Otomobili yorumu: “Hayalimiz gerçek oluyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye’nin Otomobili ile ilgili olarak, “Hayalimiz gerçek oluyor” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı lansman ile yurtta ve dünyada merakla bekleyenler için görücüye çıkarıldı. Türkiye’nin otomobili, tüm yurtta ve dünyada gerek tasarımı, gerekse içerisinde barındırdığı yüksek teknolojiyle büyük beğeni topladı. Türkiye Bilişim Vadisinin resmi açılışı ile Türkiye’nin yerli otomobilinin ön gösterim araçlarının tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız, devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler” dedi.

Fikri ve sınai hakları tamamen Türkiye’ye ait olan bu araçla birlikte dünyanın rekabetçi bir Türk markasıyla tanışmış olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu markaya ilişkin tüm stratejik kararları ülkemiz alıyor. Bizim fikirlerimiz, bizim mühendislerimiz tarafından hayata geçiriliyor. Atılan hiçbir adım için kimseden lisans almıyor, icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimizi belirliyoruz. Bir başka ifadeyle; oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye’de biz koyuyoruz. Libya- Türkiye arasında biz koyuyoruz. Silahlı, özellikle savunma sanayinde biz koyuyoruz. Ve şimdi burada da yine biz koyuyoruz. Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun aracını inşallah üreteceğiz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak, çevreyi hiç kirletmeyecek. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa’nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin sahibini olacağız” şeklinde konuştu.

Teknik ve donanım özellikleriyle ilklere ve enlere imza atacak Türkiye’nin Otomobilinin lansmanında yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kırmızı renkteki SUV modelinin önünde fotoğraf çektirdi. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede ise, Türkiye’nin otomobili ile ilgili olarak, “Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur” dedi.

Ünal, “Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. Hayalimiz gerçek oluyor. Teşekkürler TOGG, teşekkürler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve büyük işlerin, büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan teşekkürler” ifadelerini kullandı.

İşte Türkiye’nin Otomobilinin özellikleri

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), pazara sunacağı otomobillerin teknik ve donanım özellikleriyle de ilklere ve enlere imza atacak. TOGG, 2022 yılında C-SUV modeli pazara çıktığında, Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. Türkiye’nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacak.

SUV modelin keskin hatları, önden başlayıp yan ve arka tasarımında akıcı bir devamlılık gösteren yalın ve net çizgiler ile hayat bularak Türkiye’nin otomobiline özgün ve modern bir görünüm kazandırıyor. Izgara ve far grubu tasarımıyla tüm bakışları üzerine çeken etkileyici ön yüzü şekillendiren göz alıcı krom detaylar yan ve arka tasarımda da devamlılık sağlayarak otomobilin prestijli görünümünü tamamlıyor.

Türkiye’nin otomobili, modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendi. Otomobilin yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri ile birlikte Selçuklu dönemi esintileri coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağı vurguluyor. Keskin hatları ve akıcı dış tasarım çizgileri ile kullanıcısını karşılayan otomobilin iç mekânında ise özenle seçilmiş, kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor.

Sürücü ile birlikte tüm yolcuları kucaklayan dijital bilgi-eğlence ekranı, hem bilgilerin kolaylıkla takibini hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor. Otomobilin sahip olduğu ileri teknolojiyi sadelikle iç mekan tasarımına yansıtan ekran, otomobilin akıllı bir yaşam alanına dönüşümünü destekliyor.

Orta konsol, otomobilin iç mekanının en önemli stil ve fonksiyon özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün kullanıcı dostu tasarımı, sesli komut özelliğinin de desteğiyle alışagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekliyor.

Yeni bir yaşam alanına dönüşen Türkiye’nin otomobili, C-SUV sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlayacak. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi sayesinde bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş ve ferah iç mekân, uzun yolculuklarda benzersiz bir rahatlık ve keyif sunacak.

Türkiye’nin otomobili kullanıcıları, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri güvenlik sistemleri ile sürüş güvenliğinden ödün vermeyecek, yolculukların keyfini güvenle sürecek.

Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek.





