Ünal’dan Şanlıurfa’daki yaralılara ziyaret

Elbistan’ı yasa boğan kazanın ardından hayatını kaybeden 5 kişi için taziye mesajı yayımlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Ünal’a, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da eşlik etti. Ünal, tedavileri devam eden yaralılarla görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane yetkililerinden de yaralıların sağlık durumları hakkında bilgiler alan Mahir Ünal, kazada yaşamını yitirenler için de başsağlığı dileğinde bulundu.







