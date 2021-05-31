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Ünal’dan muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı yorumu

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak, “Muhtemelen seçimlere 6 ay ya da 3 ay kala pek tanınmayan bilinmeyen bir profili büyük bir imaj mühendisliği ile kamuoyunun önüne çıkaracaklar” yorumunu yaptı.

Ünal’dan muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı yorumu
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Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını beklemediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun tek kazandığı yerin CHP Genel Başkanlığı olduğuna değinen Ünal, “Bu yüzden Cumhurbaşkanı adayı olacağını zannetmiyorum. Millet İttifakının da seçimlerle ilgili şöyle bir stratejisi olduğunu düşünüyorum; Muhtemelen seçimlere 6 ay ya da 3 ay kala kamuoyunun pek tanımadığı bilinmeyen bir profili büyük bir imaj mühendisliği ile kamuoyunun önüne çıkaracaklar. AK Parti onunla ilgili konuşmaya başladığında herhangi bir bagajı olmayan bu aday kendiliğinden büyümeye başlayacak. Ekrem İmamoğlu’nda bu projeyi yaptılar ve başarıya ulaştılar. Aynı sistemi muhtemelen 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine uygulayacaklar. Macron aynı şekilde Fransa’da bir anda bir imaj çalışmasıyla seçimleri kazandı aynısı İstanbul’da uygulandı 2023 seçimleri öncesi AK Parti karşıtlığının oluşturduğu dalganın üzerine kamuoyunun pek tanımadığı, üzerine iyi çalışılmış bir profille çıkacaklarını düşünüyorum. Bu konuşulan isimlerin hiçbirisinin aday olamayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Burada temel motivasyon iktidar olmak değil, seçim kazanmak değil. Burada temel motivasyon Erdoğan karşıtlığı’ diyen Mahir Ünal, şöyle devam etti:

“Erdoğan’ı devirmek ve Erdoğan düşmanlığı. Bunun içeride ve dışarıda çok geniş bir cephesi var. ABD seçimlerinde Biden, Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yaptı. Yani Erdoğan karşıtlığı çok kıymetli bir seçim malzemesi, Amerika’da Hollanda’da Almanya’da Fransa’da Erdoğan karşıtlığı üzerinden seçim dili ve retoriği oluşturuluyor. Birbirine benzemez Saadet Partisi’ni HDP’yi CHP’yi İYİ Parti’yi diğer bazı partileri bu kadar birbirine benzemezleri bir arada tutan temel motivasyon Erdoğan karşıtlığıdır. Dolayısıyla Erdoğan karşıtlığı üzerinden böyle bir profil bekliyorum.”

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Ünaldan Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adaylığı Yorumu