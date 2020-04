Ünal’dan kanser tedavisi ve anjiyo ünitesi müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Elbistan Devlet Hastanesi’nde 10 milyon TL’lik yatırımla açılacak Kalp Merkezi’nin altyapı çalışmalarının başladığını söyledi.

Ünal, ayrıca kanser hastalarının tedavilerinin il merkezinde yapılabilmesi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne ‘PET/CT’ cihazı müjdesini verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, il genelindeki sağlık yatırımlarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne açılacak Kalp Merkezi’yle ilgili bilgi aktaran Mahir Ünal, anjiyo cihazının altyapı çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin kuzey ilçeler için bir bölge hastanesi niteliğine geldiğinin altını çizen Ünal, “Kuzey ilçelerimizin merkezi niteliğinde olan Elbistan Devlet Hastanesi’nin Kalp Merkezi haline getirilmesi için 10 milyon TL değerinde br anjiyo cihazının altyapı hazırlıklarına başlandı” dedi.

Kanser hastalarının tedavisine şehir dışına gitmeye gerek kalmadan yapılacak PET/CT cihazı alınacağını belirten Ünal, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne 10 milyon TL yatırım yapılacağını ifade etti. Ünal’ın kanser hastaları için müjde niteliği taşıyan pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) teknolojisi, bilgisayarlı tomografi (CT) ile birleştirilerek, birçok hastalığın teşhisine olanak sağlayan ve bu alanda dünyada kullanılan en ileri teknoloji tıbbi görüntüleme yöntemi. PET/CT çok büyük bir oranda kanserin tanı ve evrelemesinde kullanılıyor.

Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ülkemizdeki sağlık sisteminin tüm dünyaya örnek olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şöyle devam etti:

“Hem ilçelerimizle ilgili hem Kahramanmaraş merkez ile ilgili milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla beraber gecemiz, gündüzümüz işimiz Kahramanmaraş diyerek çalışıyoruz. Bir hususu daha belirtmek isterim ki, 18 yıldan bu yana AK Parti iktidarlarının Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her icraat attığı her adım, Türkiye’yi bugün Dünya’nın yaşadığı en büyük kriz olarak gösterilen Pandemi salgınına adeta hazırlamıştır. Sağlıkta, ulaşımda, bilişimde, üretim yeteneğinde her alanda Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek vizyonu ve feraseti ile Türkiye’nin geçtiğimiz 18 yıl adeta bugünlere hazırlık yapılmış olduğuna da şahitlik yapmış olduk. Biz çalışmaya ve Türkiye ile gurur duymaya devam edeceğiz, biz Kahramanmaraş’la gurur duymaya devam edeceğiz. Ama birileri de yapılanları görmemeye, bunca hizmeti yok saymaya, ülkeleri ile gurur duymak yerine, Küba ile gurur duymaya, İsveç’i övmeye İngiltere, Almanya’yı örnek vermeye ve ülkesini ABD’ye şikayet etmeye devam edecek. Onlar yanlış bildiklerinde biz doğru bildiklerimizde devam edeceğiz.”