Ünal’dan güvenlik korucularına ziyaret

Ünal, ziyarette Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ile Yönetim Kurulu üyesi ve Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, “Değerli büyüğümüz Sayın Mahir Ünal beye, güvenlik korucularımızın bazı talepleri ile alakalı bilgi arz ettik. Her zaman yanımızda olduğunu ziyaretiyle bir kez daha gösteren Sayın Bakanımıza, değerli ilgilerinden dolayı tüm güvenlik korucuları arkadaşlarımız ve konfederasyonumuz adına çok teşekkür ediyorum. Güvenlik koruculuğu sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde artık devletimizin 3.silahlı gücü haline gelmiş ve terörle mücadelede askerimiz ve polisimiz gibi devletin göz bebeği olmuştur. Kahramanmaraş’ımızda 2 bine yakın 26 ilimizde, gönüllüleriyle 74 bin kişilik sayımızla, ilimiz ve doğu-güneydoğuda terörün önünde önemli bir engel olarak, hain PKK terör örgütünün korkulu rüyası olunmuştur. 678 sayılı KHK kapsamında korucu camiamız daha da gençleştirilmiş özel eğitimleri, silah ve teçhizatları da giyim ve kuşamlarıyla yüreğindeki vatan sevgisiyle PKK, FETÖ ve devlet düşmanı tüm oluşumlara karşı vatan savunmasında daha da etkin ve başarılar sağlamaktadırlar” dedi.

Başkan Fırtına, şöyle devam etti:

“Güvenlik korucularımız yurt içerisindeki ‘Kıran’ operasyonlarına ve sınır dışı harekatlara katılarak, askerimizin terörle mücadelesine önemli katkı ve faydalar sağlamaktadırlar. 35 yıldır devletimizin zor gününde yanında ve emrinde olan korucu camiamız, PKK terör örgütü ve yandaş hainlerle mücadele ettiği gibi FETÖ terör örgütüne karşıda aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürüyoruz. Dış güçlerin ülkemiz üzerindeki sinsi planların gayet iyi farkında olarak, bir Sütçü İmam, bir Ömer Halisdemir ruhu ile bu ezeli ve ebedi düşmanlarımıza fırsat vermedik vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknolojimizle, yerli ve milli silahlarımızla, asker polis ve güvenlik korucularımızın yüreğindeki vatan aşkı ve bayrak sevgisinin birleşerek uyum içerisinde ki kahramanca mücadelesiyle, terörün her türünü Kuzey Suriye’de ve yurt içerisinde perişan ettik ve inlerini dağıttık. Milli birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun, bugünkü ziyaretiyle de her zaman yanımızda olduklarını bir kez daha bizlere hissettiren, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal beyin nezdinde güvenlik korucularımızın devletimizden beklentilerinin, bugüne kadarki yapılan iyileştirmelerinden dolayı, sayın cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür edip hürmetlerimizi bildirdik.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, güvenlik korucularının, yıllardır terörle mücadelede bölgelerinde bir asker bir polis gibi devletimize büyük faydalar sağladığını söyledi.

AK Parti hükümetleri olarak, güvenlik korucularının sorunlarının, çok önemli bir kısmını giderme noktasında ciddi adımlar attıklarını belirten Mahir Ünal, “Bundan sonra da güvenlik korucularımızın diğer kalan o beklentileriyle de alakalıda zamanla adımlar atılacağını düşünüyorum. Bu konuda da bize düşen neyse elimizden geleni yaparız, Neticede korucularımıza bugüne kadar ne verildiyse AK Parti hükümetleri döneminde verildi. Biz korucularımızı şehit ailelerimizi seviyoruz ve biliyoruz ki onlarda bizi seviyorlar. Devletimizin bekası milletimizin huzuru için her zaman bir ve beraberiz. Bugün bu ziyaretimi 26 ilimizde görev yapan tüm güvenlik korucuları ve şehit ailelerimizi ziyaret etmiş gibi görün. Genel Başkan Sayın Ziya Sözen ve siz değerli yönetim kurulunun şahsında tüm güvenlik korucularımıza ve şehit ailelerimize selamlarımızı sevgilerimizi ve görevlerinden başarı dileklerimizi iletiyorum” şeklinde konuştu.



