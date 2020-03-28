Ünal’dan ‘evde kalalım, yardımlaşalım’ çağrısı

Sosyal medya hesabından Kahramanmaraşlı hattat Arif Yücel’in , ‘Keşke sevmek bulaşıcı olsaydı’ sözünü hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, devletin bu salgına karşı tüm gücüyle vatandaşın yanında olduğunun da altını çizdi.

Virüsün değil; sevgi ve merhamet ile yardımlaşmanın bulaşıcı hale getirilmesi temennisinde bulunan Mahir Ünal, “Değerli dostum hattat Arif Yücel ‘Keşke sevmek bulaşıcı olsaydı’ diye yazmış. Hep birlikte, virüsü değil; sevgiyi, merhameti, yardımlaşmayı, dayanışmayı bulaşıcı hale getirebiliriz. Unutmayalım; devletimiz tüm gücüyle yanımızda. Sorumluluk alalım, evde kalalım yardımlaşalım” ifadelerini kullandı.