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Ünal’dan ‘evde kalalım, yardımlaşalım’ çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını ile ilgili olarak, “Sorumluluk alalım, evde kalalım, yardımlaşalım” çağrısı yaptı.

Ünal’dan ‘evde kalalım, yardımlaşalım’ çağrısı
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Sosyal medya hesabından Kahramanmaraşlı hattat Arif Yücel’in , ‘Keşke sevmek bulaşıcı olsaydı’ sözünü hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, devletin bu salgına karşı tüm gücüyle vatandaşın yanında olduğunun da altını çizdi.

Virüsün değil; sevgi ve merhamet ile yardımlaşmanın bulaşıcı hale getirilmesi temennisinde bulunan Mahir Ünal, “Değerli dostum hattat Arif Yücel ‘Keşke sevmek bulaşıcı olsaydı’ diye yazmış. Hep birlikte, virüsü değil; sevgiyi, merhameti, yardımlaşmayı, dayanışmayı bulaşıcı hale getirebiliriz. Unutmayalım; devletimiz tüm gücüyle yanımızda. Sorumluluk alalım, evde kalalım yardımlaşalım” ifadelerini kullandı.

 

 


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