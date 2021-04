Ünal’dan Elbistan’a ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Elbistan’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak’taki programının ardından Elbistan’a gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve partililer tarafından karşılandı.

Ünal, burada kendisini bekleyenlerle kısa süre hasbıhalin ardından AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’na geçti. Ünal’a ziyaretinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker eşlik etti.

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nda konuşan Mahir Ünal, ilçedeki doğalgaz kullanımına değinerek, AK Parti, hanımlardan doğalgazdan dolayı bu kış çok dua aldı” dedi.

Ünal, kapalı spor salonunun da 2021 yılı sonunda bitirileceğini ifade etti.

Türkiye’nin sağlık sistemindeki gelişim ve değişimi, Afşinli bir Covid-19 hastasının Macaristan’dan özel uçakla getirilmesini örnek göstererek anlatan Mahir Ünal, şöyle konuştu:

“Cuma günü Afşin’den bir vatandaşımız beni aradı. Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin anlaşılması açısından önemli bir örnek. Afşinliyim, Macaristan’da eniştem Covid-19 oldu Türkiye’ye getirmemiz gerekiyor dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Afşinli hemşerimizi özel uçakla Macaristan’dan aldı özel uçakla Türkiye’ye getirdi. Partisini, neci olduğunu kim olduğunu sormadık. 84 milyon insanımız bizim için bir ve eşit. Bundan 15 sene önce dünyanın herhangi bir yerinde bir Türk vatandaşının rahatsızlığını söyleseler; özel uçakla Türkiye’ye getirileceğini anlatsalar inanır mıydınız? Bunun devlete maliyeti 750 bin lira. Bugün AK Parti’ye saldıranlar dün 70 lira borcunu ödemediği için vatandaşın eşini, çocuğunu rehin alıyordu. 7 lira ilaç parası vermediği için hasta vatandaşa ilacını vermiyordu.”

Yalan siyaseti üzerinden muhalefete yüklenen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Partililerin de buna karşı daha çok çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Ünal, bu konuda da, “Bunlar, her gün yalanlarını tekrar ediyorlar. Usanmadan yılmadan tekrar ediyorlar. Kocaman bir yalan söylüyorlar, o yalanlarını her gün 100 defa tekrar ediyorlar. Bunlar bu yalanlarını 100 defa tekrar ediyor da siz hakikati her gün her gün niye anlatmıyorsunuz. Bu yapılanları niye anlatmıyorsunuz. Benim AK Partili arkadaşım, kardeşim Elbistan’a yapılan bir defa söylüyor, ikinci defa söylemeye eymeniyor. Karşımızdaki bu yalanı söylemeye çekinmiyor benim arkadaşım Elbistan’a bizim yaptığımız hizmetleri yüz defa bin defa anlatması lazım. Elbistan’da bu kadar eserle siyaset yapmak kolay. Nasıl siyaset yapılmaz. Bunlar bu kadar yalanla siyaset yapıyor da biz bu kadar hakikatle yeri görü inletemiyorsak bize eksiklik olsun. Hepinizi çok seviyor ve dualarınızı bekliyorum. Ekinözü’nde Cumhurbaşkanımız aradı. Cumhurbaşkanımızın genel başkanımızın hepinize selamları var” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ilçedeki ziyaret programında Şehir Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Ünal’a, müzedeki son durum hakkında Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı ile Şehir Müzesi Müdürü Hulusi Ünsal tarafından bilgi verildi.