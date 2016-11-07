Ünal’dan, Ekinözü Devlet Hastanesi’ne tam not

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, yapımı tamamlanan ve hizmete açılması amacıyla İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne devri yapılan Ekinözü Entegre Devlet Hastanesi’nin ilçeye sağlık alanında önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Ekinözü’ne gelişinde; AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Bünyamin Şakalar, Belediye Başkanı Nursi Çeleğen ve partililer tarafından karşılanan Ünal, yapımı tamamlanan ve hizmete açılmak üzere devri gerçekleştirilen Entegre Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Burada hastanenin yapısı ve donanımı hakkında bilgi alan Ünal, yeni yapılan devlet hastanesinin Ekinözü’nü halkının ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini sunacağını belirterek, hastaneyi ise en kısa sürede hizmete açacaklarını söyledi.

Hastanede yapılan düzenleme çalışmaları ve donanımı hakkında bilgi alan Ünal, Ekinözü halkının en güzel hizmetlere layık olduğunu kaydetti.

İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı

AK Parti Ekinözü İlçe Binası’nda düzenlenen toplantı, İlçe Başkanı Bünyamin Şakalar’ın konuşması ile başladı.

Şakalar, yaptığı konuşmada, “Bizler sayın bakanımla yol yürümekten, yol almaktan, bu davaya hizmet vermekten hamdolsun, rabbime çok şükür çok memnunuz. Sayın bakanımız gerek bakanlık döneminde, gerek milletvekilliği döneminde, gerek grup başkanvekilliği döneminde her zaman için hep yanımızda oldu. Hep ilçemizin yanında oldu. Hep vatandaşlarımızın yanında oldu. Onun için sayın bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra mikrofona gelen Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, şunları söyledi:

“2017 yılında İller Bankasından 10 milyon kredi kullanıp Ekinözü’nün bütün eksiklerini yapacağız. Şuanda Büyükşehrimiz bir adet taziye evi için kamulaştırma yapıyor. Bizim 75 dönümlük mesire alanımız var. İnşallah sayın bakanımızın desteğiyle 2 yıllık meslek yüksekokulumuzu yapmayı düşünüyoruz. Belen yolumuz asfalt yapıldı, şuan köylerimize parke taşı yapıyoruz. 1 adet nikâh sarayımız, 35-40 kilometreye yakın sıcak asfalt yaptık. İçmelerimizin çevre düzenlemesini yaptık. Hizmet anlamında bu 2 yılı iyi değerlendirdik. Bu hizmetlerin getirilmesinde büyük rolü olan Ekinözü’nün, Elbistan’ın, Kahramanmaraş’ımızın medarı iftarı, her zaman şahsiyetiyle, onuruyla, duruşuyla, sayın Cumhurbaşkanımızın, dünya liderinin yol arkadaşı olan sayın bakanıma teşekkür ediyorum. Hizmetler mutlaka gelecektir. Ama fani bir dünyada yaşıyoruz. Birbirimizi sevelim, sayalım, gelişi güzel şeylerle insanları yıpratmayalım. Sizden bunu arz ediyorum. Biz siyasi tarihimize baktığımız zaman, Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman bir Mahir Ünal yetişmedi. Bir daha Ekinözü’ne, Kahramanmaraş’a Mahir Ünal gelmez. Biz buna sahip çıkacağız. Hizmetlerimiz gelecek.”





Son olarak mikrofona davet edilen, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, uzun bir aradan sonra Ekinözü’ne gelmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, “Uzunca bir süreden beri özellikle 15 Temmuz’dan sonra yurt dışındaki bazı görevlendirmelerim dolayısıyla Ekinözü’ne gelemedik. O yüzden ben bugün özellikle Ekinözü’ne gelmek istediğimi ifade ettim. Çünkü Ekinözü’nün bizim için ayrı bir kıymeti, ayrı bir değeri var. Ekinözü özel bir yer. Şimdi ‘o mâhiler ki derya içerisindedirler deryayı bilmezler’ derler. Yani insan içinde yaşadığı şeyi çoğu zaman bilmez. İnsan çoğu zaman kendi kıymetini de bilmez. Ama Ekinözü ilçe olarak benim nezdimde ve hakikatte özel bir yerdir. İnsanıyla, insanının merhameti, şefkati, yiğitliğiyle, cesaretiyle ve hepsinden önemlisi Ekinözü’nün zeki, akıllı çocuklarıyla Ekinözü AK Parti hükümetlerinin çokça yatırım yapması ve insan kaynağını daha iyi yetişecek hale getirmesi gereken bir ilçedir. 5 yıldan beri ben bunu tekrar tekrar söylüyorum. 5 yıldan beri de Ekinözü’yle ilgili bir yatırım söz konusu olduğunda birlik bir yatırımsa diyorum ki biz bunu onluk yapalım. Çünkü Ekinözü büyüyecek, Ekinözü gelişecek. Hatırlasanız buraya 2 yataklık poliklinik yapılacaktı. Biz dedik ki yok buraya hastane yapılacak. Önümüzdeki günlerde hastanemizin açılışını yapacağız. Ama şimdi görüyorum ki bizim bir salona ihtiyacımız var. Yani geldiğimiz zaman böyle rahat rahat herkesle birlikte, herkesin oturacağı güzel bir konferans salonuna ihtiyacımız var. Bu konferans salonunu biz bir kültür merkezi çerçevesinde inşallah çözeceğiz. Bununla ilgili çalışmaları da inşallah hemen başlatalım. Şuan Ekinözü merkezin fazla bir ihtiyacı kalmadı. Yani 2 yıllık meslek yüksekokuluyla birlikte okul ihtiyacımızı büyük oranda çözmüş olacağız. Sağlık sorunumuz, ulaşım sorunumuz, eğitim sorunumuz çözüldüğü zaman geriye pek bir şey kalmaz. Ekinözü’nün hem girişi hem de merkez oldukça temiz ve düzgün. Bunu biraz daha peyzajla güzelleştirmek lazım. Ama her zaman söylediğim bunların hepsi gelir hepsi yapılır. Ama bunları ne için yapıyoruz. Bunları biz insan için yapıyoruz. Bunları biz insan kalitemizi artırmak için yapıyoruz” diye konuştu.

15 Temmuz’da yaşananlara da değinen Ünal, şöyle konuştu:

“Biz 15 Temmuz’da ne öğrendik. 15 Temmuz’da eğer o gece bu milletin kalbinde ortaya çıkan 15 Temmuz ruhu olmasaydı ülkeyi elimizden almışlardı. Ülkesiz kalmıştık. Yani yaptığımız hizmetleri önemli kılan nedir. Onlara sahip çıkacak nesiller yetiştirmektir. Bayrağına, toprağına, ülkesine, milletine, devletine canı pahasına sahip çıkacak insan yetiştirmezsek çocuklarımız al bayrağın ne anlama geldiğinin, vatan toprağının ne anlama geldiğini öğrenmezse bu yapılan hizmetlerin hiçbir kıymeti yoktur. Ama 15 Temmuz gecesi gördük ki bu millet bunların anlamını gördü. Bizim çocuklarımıza aktaracak bir yöntem ve yol bulmalıyız. Yani 15 Temmuz ruhunu unutmayacak ve yaşatacak şekilde yaşamamız gerekiyor. 15 Temmuzu unutursak, 15 Temmuz ruhunu unutursak bu yine başımıza gelir mi gelir. O yüzden 15 Temmuzu unutmayacağız. Biz gençlerimizin, çocuklarımızın, özgürlüğün, istiklalin, istikbalin, bayrağın ne anlama geldiğini öğrenmesini istiyorduk. Vallahi bir gecede hepsini öğrendi. Bir gecede bayrak ne demek, vatan ne demek hepsi bir gecede bunu öğrendiler. Ama burada çok önemli bir şeyin de altını çizelim. Bir milletin önünde lideri olmazsa o millet başsız kalır dağılır. Önümüzde dimdik duran, elif gibi duran, cesaretiyle, özgüveniyle bize götüreceği hedefi gösteren Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız o gece liderliğin de demek olduğunu bize öğretti. O yüzden her birimiz önce evimizde, eşimizle çocuğumuzla, sonra akrabalarımızda, sonra mahallemizde, sonra ilçemizde, sonra ilimizde, sonra ülkemizde birliğin, beraberliğin, vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin ne anlama geldiğini tekrar tekrar hatırlamak zorundayız. Elinde çocuğuyla ülke arayan Suriyeli babayı unutmayın kardeşim. Bu alçaklar bizi de mülteci etmek istediler. Bu alçaklar bizi de kucağında çocuğuyla ilke arayan insanlar durumuna düşürmek istediler. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Biz hiçbir zaman esaret kabul etmedik. Biz hiçbir zaman bu toprağı terk edip başka bir gider miyiz diye düşünmedik. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Başkanın bir sözü vardır. Der ki o ‘Biz merhametli insanlarız, biz sabırlı insanlarız, biz insanın kıymetini bilen insanlarız, ama vatanımız söz konusu olduğunda dünyanın şahdamarını keseriz.’ Dolayıyla kimse bu ülkede bizi mülteci etmeye, kimse bizi bu bayrağı, bu vatanın uzağına düşürecek bir hamlede bulunmaya kalkışmasın. Bunun gereği yapılır ve yapılmaktadır. Zaten yeterince düşmanımız var. Birbirimize düşmanlık etmeyeceğiz. Birbirimize muhabbetle bakacağız. Birbirimize sevgiyle bakacağız. Birbirimiz hakkında konuşmayacağız. Müslüman gıybet etmez. 15 Temmuz gecesi Allah bize açıktan yardım etti. Bizler Allah’ın yardımına layık kullar olacağız ki bizim o zaman asla ne bayrağımıza, ne devletimize, ne milletimize zeval gelmez. Eskiler ne derdi ‘Dinü devlet mülkü millet.’ Bunlar olduğu sürece bizim çocuklarımız da onların çocukları da bu al bayrağın altında dimdik yaşamaya, özgür bir biçimde yaşamaya devam edecekler. O yüzden birliğimizi, beraberliğimiz muhafaza edeceğiz. Kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Birbirimizi daha çok seveceğiz. Hizmetler geliyor. Eksik olursa tamamlarız. Sorun olursa çözeriz. Tabii olacak. İnsanın olduğu yerde sorun da olur, sıkıntı da olur. Ama sorun, sıkıntı ne için vardır. Çözmek için vardır. Siyasetin işi nedir. Bu sorunları çözmektir. Allah’ın izniyle bu sorunların hepsini çözeriz. Ama değim gibi bir ülkemiz, bir bayrağımız, özgürlüğümüz olmazsa çocuklarımızın da hayalleri olmaz. Çocuklarımızın geleceği de olmaz. Biz bütün bu işleri ne için yapıyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için yapmıyor muyuz? Çocuklarımızın yaşayacağı ülkeyi düşünerek, çocuklarımıza miras bırakacağımız günleri düşünerek birbirimizle daha iyi geçineceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştireceğiz. Asla düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz.”

Ünal, buradaki toplantının ardından Ekinözü Belediyesi’ne geçen Ünal, Belediye Başkanı Nursi Çeleğen ile bir süre görüştü. Yapılan çalışmalar hakkında Çeleğen’den bilgi alan Ünal, teşekkür etti. Belediye Başkanı Çeleğen, günün anısına Mahir Ünal’a bir tablo hediye etti.



