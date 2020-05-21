Ünal’dan büyük Çerkes sürgünü mesajı

Ünal, mesajında Çerkeslerin 156 yıl önce karşı karşıya kaldığı ve insanlık tarihinin kara lekesi olarak değerlendirilen sürgün için, “Ben de unutmadım; unutmayacağım” ifadesini kullandı.

Çarlık Rusyası’nın, stratejik açıdan önemli gördüğü Kafkaslardan Çerkes halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 156 yıl geçti. 300 yıldan fazla süren savaşta Kafkas Dağlarının iç kesimlerine ilerleyen Ruslar, Çerkesleri ya Çarlık ordusuna katılma ya da göç etme seçeneğine zorladı. 21 Mayıs 1864’ten itibaren Çerkes toplulukları başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edildi. Resmi olmayan rakamlara göre, sürgüne tabi tutulan 1,5 milyona yakın Çerkesin 500 bini yol şartları, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Sürgüne tabi tutulan Çerkesler Anapa, Novorossiysk, Gelincik, Soçi, Adler gibi Karadeniz limanlarından gemilere bindirildi ve birçoğu Anadolu’nun değişik kentlerine yerleştirildi. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes sürgünü, her yıl Türkiye’de yaşayan Çerkesler tarafından da anılıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, bu elim olayla ilgili olarak yayımladığı mesajında, Çerkeslerin acısını yürekten paylaştığını dile getirdi.

Ünal, “Büyük Çerkes sürgününün 156.yıldönümünde bu elim hadiseyi hüzünle hatırlıyor. Acınızı gönülden paylaşıyorum. Ülkemizde barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşayan; Türkiye’nin gelişip büyümesine katkı sağlayan Çerkeslerin tarihine, kimliğine ve haklarına sahip çıkma bilincini selamlıyorum. Ben de unutmadım; unutmayacağım” cümlelerini kullandı.