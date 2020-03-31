Ünal’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 3 maaşlık katkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mağdur olan dar gelirli vatandaşlar ve yevmiye ile çalışanlara yönelik ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ adlı milli dayanışma kampanyası başlatıldığını duyurdu. Bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya siyaset ve iş dünyasından da destek yağdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 maaşını kampanyaya bağışladığını duyurdu.

Ünal, “Haydi Türkiye’m, hep beraber el ele tüm engelleri aşarız. Gün dayanışma ve yardımlaşma günü” notunu düştü.



