Ünal’dan Başhekimliğe atanan Prof. Dr. Yasım’a başarı dileği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Elbistan Devlet Hastanesine başhekim olarak atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım’a yeni görevinde başarılar diledi.

Elbistan ve kuzey ilçelerde yaşayan bölge halkına sağlık hizmetlerinin uzman kadrolar tarafından verilmesi için üstün gayret gösterdiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimliğine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alptekin Yasım atanmıştır. Başhekim Prof. Dr. Alptekin Yasım’a yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, “AK Parti hükümetinin sağlık konusunda gösterdiği hassasiyet yaptığı yatırımlarla kendisini gösteriyor. Elbistan Devlet Hastanesi de bunlardan biri modern imkânlara ve fiziki şartlara haiz, aynı zamanda hizmet sunum kalitesi bakımından da birinci sınıf, tıbbi cihaz ve donatıları, hasta yatak sayıları ve nitelikleri ile geçtiğimiz yıllarda ciddi bir sağlık tesisini kazandırdık. Bölge halkına çağdaş, modern ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması için uzman kadrolarla idare edilmesi için de bugün yine gayret gösteriyoruz. Bu sebebe Elbistan Devlet hastanesi ve bölge halkı artık bir profesöre emanet ifadelerini kullandı.



