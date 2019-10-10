Ünal’dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin, tamamen terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısına yönelik bir harekat gerçekleştirdiğini vurgulayan Mahir Ünal, sınır bölgelerindeki yerleşim alanlarına teröristlerce 1 günde atılan roket sayılarını da açıkladı.

HDP’nin, harekata karşı çıkan açıklamaları için de, ‘Devletimiz Kürt’lere karşı değil, teröre karşı bir harekat gerçekleştiriyor’ ifadesini kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şunları söyledi:

“Suriye sınırımız aynı zamanda NATO’nun güney sınırıdır. Dünyanın terör örgütü kabul ettiği PKK’nın uzantısı PYD/YPG den bölgeyi temizliyoruz. HDP’yi biraz dinlediğinizde kimin kim olduğu ve ne yaptığımızı apaçık görebilirsiniz. Sadece Mardin Nusaybin’e bir günde atılan füze miktarı ortada iken birileri kimden korunacağız diyorsa burada açık bir art niyet vardır.”









