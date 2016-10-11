Ünal’dan, AK Partili siyasetçilere suikast tepkisi

64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, son 1 ay içerisinde AK Parti’de çeşitli kademelerde görev yapan 3 ismin PKK’lı teröristlerce öldürülmesine sert bir dille tepki gösterdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde AK Parti saflarında siyaset yapan 3 isim, son bir ay içerisinde PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği suikastlar sonucunda yaşamını yitirdi. Bölgede halk desteğini kaybeden terör örgütü PKK, AK Partili siyasetçilere yönelik olarak yaptığı hain saldırılarla yeniden zemin kazanmaya ve korku ortamı oluşturmaya çalışıyor. PKK’lı teröristlerin Eylül ayı içerisinde başladığı hain suikastların ilk hedefi AK Parti Hakkari 1.sıra milletvekili adayı Ahmet Budak oldu. Budak, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

PKK’nın hain saldırılarının ikinci adresi ise Van’ın Özalp ilçesi oldu. AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, evini basan terör örgütü üyesi PKK'lılar tarafından çocuklarının gözü önünde uzun namlulu silahlarla öldürüldü. Muştu’nun Aşağı Mollahasan Mahallesi'ndeki evine gelen 7-8 kişilik terör örgütü PKK'lı grup kapıyı kırıp içeri girdi. Teröristler, çocuklarının gözü önünde uzun namlulu silahla ateş açarak, Muştu'yu öldürdü. Aydın Muştu olay yerinde hayatını kaybederken, teröristler kardeşine ait aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Teröristlerin son hedefi ise AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert oldu. Aktert, ilçenin Hani yolu çıkışında bulunan kendisine ait akaryakıt istasyonunda, silahlı saldırıya uğradı. Otomobillerle akaryakıt istasyonuna gelen yaklaşık 7-8 kişilik PKK'lı bir grubun otomatik silahlarla gerçekleştirdiği saldırı sonucu Deryan Aktert, olay yerinde yaşamını yitirdi.