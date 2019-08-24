Ünal’dan AK Parti için 18.yaş değerlendirmesi

AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001’den beri hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Buna Türkiye şahit, buna tarih şahit, buna zaman şahit” dedi.

‘Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18’ sloganı ile partisinin 18.kuruluş yıldönümünü kutladıklarını kaydeden Mahir Ünal, “Bugün, AK Parti Türkiye sevdası ile yaşımız hep 18 diyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001’de söylediği gibi, 14 Ağustos’tan sonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Buna Türkiye şahit, buna tarih şahit, buna zaman şahit. Bugün burada bizi bir araya getiren Allah’a hamdolsun. 2001-2002-2003-2004 yıllarında neler söylendiğini hep beraber yaşadık. Her şey biz yaşarken oldu. Yapılan tezviratları, kara propagandaları, felaket tellallığını hep beraber yaşadık. 17 yıl boyunca onlar bıkmadılar yalan söylemekten, felaket tellallığı yapmaktan dezenformasyon üretmekten bıkmadılar. Ama biz de davamıza, hedeflerimize inanmaktan ve Türkiye için gece gündüz çalışmaktan azla vazgeçmedik. Bundan sonra da inşallah daha nice 18 yıllar bu davadan, bu mücadeleden vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.

AK Parti’nin 18 yıllık ömrünün 17 yılının iktidarda geçtiğini vurgulayan Mahir Ünal, “AK Parti, yola inananlarla çıktı. 17 yılda millete inananlar kazandı. 18 yıllık ömrünün 17 yılı iktidarda geçti. 17 yılda birçok iç ve dış saldırıyı bertaraf etmiş siyasi partiden bahsediyoruz. AK Parti, her zamankinden güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. AK Parti, 18 yılda ne yağmurlar, ne fırtınalar ve ne krizler gördü. Biz, milletimizle beraber olduğumuz müddetçe bizim sinemiz toplu attığı sürece, istikametimizden ayrılmadığımız sürece liderimizle beraber kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz” şeklinde konuştu.











