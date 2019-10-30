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Ünal’dan ABD Temsilciler Meclisi’nin aldığı kararlara sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen skandal tasarılara sert tepki gösterdi.

Ünal’dan ABD Temsilciler Meclisi’nin aldığı kararlara sert tepki

Ünal, Temsilciler Meclisi’nin, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak kabul etmesinin ardından Barış Pınarı Harekatı'yla da ilgili olarak Türkiye'ye ekonomik yaptırımı öngören tasarının geçmesiyle ilgili olarak "Yok hükmünde olarak görüyoruz” dedi.

Temsilciler Meclisi’nin aldığı her iki kararında iki ülke ilişkilerini baltalamak dışına başka bir şeye hizmet etmediğinin altını çizen Mahir Ünal, “ABD Temsilciler Meclisi'nde ülkemize yaptırım öngören yasa tasarısının ve ABD'nin sözde Ermeni Soykırımı'na yönelik tutumunu teyit eden kararın iki ülke ilişkilerini baltalamak dışında hizmet ettiği hiçbir şey yoktur. Kınıyor, yok hükmünde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 1915 olayları ile ilgili de, parasal teşviklerle tarihin yeniden yazılma çabalarının beyhude olduğunun altını çizdi. Ünal, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Tarihi gerçeklikleri iç siyasetteki pazarlıklara malzeme etmek haksızlıktır. Türkiye'nin 1915'teki olaylara dair akademik kurul önerisine hiçbir şekilde yanaşmayan lobilerin parasal teşviklerle tarihi yeniden yazmaya çalışmaları beyhudedir” değerlendirmesini yaptı.


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