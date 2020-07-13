banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ünal’dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ünal’dan 15 Temmuz mesajı
banner17
banner43

Ünal, mesajında, milletin tarihe güçlü bir kayıt düştüğünün altını çizerek, “O gün milyonlarca vatandaşımız, asker kıyafeti giymiş teröristlerin devleti ele geçirme planlarını bertaraf etmişlerdir” dedi.

Mahir Ünal, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimiz 15 Temmuz’da ortaya koyduğu sarsılmaz irade ile tarihe güçlü bir kayıt düşmüş, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini, kendi egemenliğinden başka hiçbir egemenliği tanımayacağını, boyunduruğu, baskıyı tümüyle reddettiğini ilan etmiştir. O gün milletinin hürriyetini düşünüp gözünü kırpmadan meydanlara akın eden milyonlarca vatandaşımız bu hakikatin icracıları olmuş, asker kıyafeti giymiş teröristlerin devleti ele geçirme planlarını bertaraf etmişlerdir. Onların aziz hatıraları her daim hatırlanacak, tarihimizdeki en müstesna sayfalarda onların adları yer alacaktır. 15 Temmuz’da vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum.”


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Ünal’dan 15 Temmuz Mesajı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.