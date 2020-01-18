Ünal ve Öztunç’tan Elbistan için birlik ve beraberlik vurgusu

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in ilçeyle ilgili yatırım, proje ve çalışmalara ilişkin sunumunun ardından değerlendirme yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün yanında olduğunu belirterek, “Burası benim belediyem” dedi.

Öztunç, “Eğer söz konusu olan Elbistan’sa ve bölgemizse, buraya yapılacak hizmeti el birliği ile hep birlikte yaparız. Seçim, seçim zamanında kalır. Seçim zamanında karşılıklı bir takım eleştiriler olabilir. Ama seçim dışında biz memleket için çalışmak durumundayız. Ben bu şehrin çocuğuyum. Burası da benim belediyem. Belediye başkanıma destek olmak için de her şeyi yaparım. Onun başarılı olması benim memleketimin kalkınmasıdır. Böyle bir kıskançlık duygusu içine girmedim, girmem de. Güzel bir tablo oluştu. Hep beraberiz. Bu şehir bizim; bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerde Mehmet Bey’e en çok eleştiriyi yapan bendim. Bugün itibariyle iyi çalışıyor. Yiğidi öldür hakkını ver derler. Mehmet Bey, gayet başarılı ve iyi niyetle çalışıyor. Bu tablonun aynısını inşallah Nurhak’ta da görürüz” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, Elbistan’ın talihinin çok açık olduğu bir dönemde olduğuna işaret etti.

Ünal, “Siyaset, hiçbir dönem bu kadar uyum içerisinde olmamıştı. Aynı şekilde yerel yönetimlerde son derece başarılı bir belediye başkanımız ve büyükşehirde son derece başarılı bir başkanımız var. Aynı şekilde bürokrasi de kendi içerisinde son derece uyumlu olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bunu bütün ilçelerimiz için de söyleyebiliriz. Ali Bey’in değindiği konu çok önemli. Bizim memleketimiz söz konusu olduğunda siyaseti bir kenara bırakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal, özellikle Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin ayağa kaldırılması ve diğer çalışmalardan dolayı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.



