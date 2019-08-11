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Ünal ve Öztunç’tan Elbistan için birlik ve beraberlik vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un katılımıyla gerçekleşen resmi bayramlaşma programında, birlik ve beraberliğin ön plana çıktı.

Ünal ve Öztunç’tan Elbistan için birlik ve beraberlik vurgusu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un katılımıyla gerçekleşen resmi bayramlaşma programında, birlik ve beraberliğin ön plana çıktı.  

Elbistan Kaymakamlığı’nca geleneksel olarak düzenlenen resmi bayramlaşma programı, Hükümet Konağı bahçesinde yapıldı. Göksun Kaymakamı ve Elbistan Kaymakam Vekili Ejder Demir’in ev sahipliğindeki programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve esnaf odalarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen programda Ünal ve Öztunç, katılımcılarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından Elbistan Kent Müzesi’ni gezen Ünal ve Öztunç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı’dan gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. Daha sonra ÇEKÜL Vakfı’nın hazırlanan ve Elbistan’ın tarihini ortaya çıkaracak proje kapsamındaki çalışmaları inceleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, son olarak da Ulu Camii bölgesini gezdi. Gezi boyunca vatandaşlarla bir süre sohbet eden Ünal ve Öztunç, onların bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma ve ve inceleme gezisi sonrasında değerlendirme yapan ilk isim Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç oldu.

Öztunç, Elbistan’ın daha güzel günlere kavuşması için el ele vermeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’la olan dostluğuna da ayrı bir paragraf açtığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bayramlar güzel günlerdir. Bayramlarda siyaset konuşulmaz. Sayın Bakanımızla aramız da gayet iyi. Ben, Mahir Bey’i çok seviyorum. Elbistan’ımız için de gerçekten önemli bir isimdir. Kolay değil; Elbistan’dan çıkacak, gidecek ve iktidar partisinin 2.adamı olacak. Bunlar zor işlerdir. Eğer bir değerimiz ve hemşerimiz bu noktalara gelmişse, bize düşen onun paçasından tutup çekmek değil; ona destek olmaktır. Ben de bu anlayışla Sayın Bakanımıza elimden geldiğimce destek olmaya çalışıyorum. Zaman zaman siyasetin doğası içerisinde ufak atışmalar da oluyor ama Sayın Bakanla benim aramda olmuyor. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. 4 yıl boyunca seçim yok. Yumrukların açılması ve tokalaşmak gerekiyor. Memleketimizin daha güzel günlere gitmesi için, iktidarı, muhalefeti tüm siyasi partilerin ve tüm vatandaşlarımızın el ele vermesi gerekiyor. Bana düşen bir görev olursa da hazırım. Elbistanlı hemşerilerimin emrindeyim. AK Parti’den de ne zaman isterlerse memleketimiz için onlarla birlikte elimi taşın altına altına koymaya ve çaba göstermeye her zaman hazırım.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, birlik beraberlik ruhu için sarf ettiği sözleri pekiştiren ifadeler kullandı.

Elbistan’ın yakaladığı birlik ve beraberlik ikliminin önemine işaret eden Mahir Ünal, “Bayramın ruhuna uygun, güzel ve samimi ifadelerde bulundu Ali Bey. Elbistan’ımızın şuanda kavuştuğu iklim çok kıymetli. Bu birlik ve beraberlik ortamı, siyasi partilerin birbiri ile olan uyumu ve Elbistan’a, diğer ilçelerimize yapacağımız hizmetler söz konusu olduğunda birlik ve beraberlik ruhu ile hareket etmemiz son derece önemli. Bu güzel temennilerinden, iyi niyetinden ve düşüncelerinden dolayı Ali Bey’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan’a yapılacak Kültürhan projesinin temelinin önümüzdeki günlerde atılacağının da bilgisini veren Mahir Ünal, “Bugün özellikle şehir müzemizi gezdik. Önümüzdeki günlerde de Kültürhan’ın temeli atılıyor. Elbistan’ımız, çok güzel bir Gençlik Merkezi’ne kavuştu. Şimdi şehir müzemize kavuşuyor eylül ayında. Kültürhan’ın temelleri inşallah önümüzdeki günlerde atılacak. Doğalgazımız geldi. Nihayetinde siyasetin aslı görevi şehre hizmet etmektir. Elbistan’la ilgili bir husus olduğunda da birlik beraberlik içinde olmaktır. Bu birlik ve beraberliği yakalamış bulunuyoruz. Bu birliğimiz ve beraberliğimiz oldukça, yeter ki sinelerimiz toplu atsın, Allah’ın izniyle bu millete hiçbir şey olmaz. Allah, birliğimize ve beraberliğimize, devletimize ve milletimize zeval getirmesin” şeklinde konuştu.











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Osman OTLUTEPE 2 hafta önce

Sahalarda görmek istediğimiz güzel hareketler bunlar. Sayın başkanımıza ve sayın milletvekilimize çok tesekur ederim. Saygilarimla

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METE DOĞUÇ 2 hafta önce

Sahibimiz mi?dediniz

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Muhammet 1 hafta önce

Yorumlarin bir tanesini okuyunca devam etmedim Ahmet ismiyle yazan şahıs yada her ne denirse sen nesin eşyamı tarlami vs senin neden bir sahibin var.
Bu durum akp secmenindeki sosyo kültürel yapıyı gözler önüne seriyor zavallı memleketim.
Hadi sıkıysa yayınla

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Fatih 2 hafta önce

Böyle olun memleket için çalışın bu dünya kimseye kalmaz

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Ahmed 1 hafta önce

Atom karınca bölge siyasetinin renkli adamı . Vekil oldu olalı maraş siyasetine renk gelmedimi ?

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Vatandaş 1 hafta önce

Hayvan barınagınada ugradınızmı dört gündür susuz hayvanlar bayramda su bile vermediniz hayvanlara

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Mamili 2 hafta önce

Adamlar her zaman "aynı gemideyiz" diyor zaten. Olağanüstü bir şeymiş gibi sunmanın alemi yok.

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Ahmet 2 hafta önce

Allah hepinizden razi olsun mahir bey elbistani ihya etti biz cok memmunuz kendinden bakin evini barkini birakip burda vakit geciriyor Allah basimizdan eksik etmesin Allah tuttugunu altin etsin biz kendinden memmunuz.Elbistan size cok sey borclu Mahir bey isin gucun rast gele.

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