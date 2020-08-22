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Ünal: “Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Fatih gemisinin Karadeniz’de bulduğu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile ilgili, “Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor” ifadesini kullandı.

Ünal: “Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de Tuna-1 adlı sahada Fatih sondaj gemisinin yaptığı çalışmalar sonucunda 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunun müjdesi, ülkede büyük yankı uyandırdı. Geriye dönük hesaplandığında bulunan rezervin değeri 65 milyar dolar olacağı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından açıklandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, Türkiye’nin 7 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak önemli rezervin, ithalatı bitireceğine vurgu yaptı.

Türkiye’nin kalkınma hikayesinin hızla devam ettiğine değinen Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Fatih gemimizin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz kaynağı ile ülkemiz için yeni bir dönemin kapıları aralanıyor, milyarlarca dolarlık ithalatımız tarihe karışıyor. Müreffeh Türkiye'nin kalkınma hikayesi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm hızıyla devam ediyor” dedi.


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Ünal: “Ülkemizde Yeni Bir Dönemin Kapıları Aralanıyor”
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