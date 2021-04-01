AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ünal, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin öncelikle Cumhur İttifakı olarak bir çalışma yapacaklarını söyledi. Ünal, “Türkiye’miz, 100.yılda yeni bir anayasayı fazlasıyla hak ediyor” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni anayasa konusunda kamuoyunun önüne bir bakış açısı koyacaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız bu konuda bütün tarafları yeni anayasaya katkı sağlamaya davet etti. Önümüzdeki günlerde bu çalışmanın şekli nasıl olacak, TBMM hangi mekanizmalarla ve hangi usul ve yöntemlerle bu çalışmayı yürütecek, bütün tarafların anayasa çalışmasına dönük katılımları hangi mekanizmalarla olacak, önümüzdeki süreç bunu belirleyecektir” şeklinde konuştu.

1983'ten itibaren Turgut Özal ile başlayan süreçten bugüne kadar Türkiye'nin gündeminde hep yeni anayasa olduğunu vurgulayan Mahir Ünal, şunları kaydetti:

“Darbe anayasasından kurtulmak darbe anayasasının ruhundan kurtulmak yeni bir anayasa hazırlığı çalışması yapmak hep Türkiye'nin gündeminde oldu. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetinin temeli şudur; biz istiyoruz ki cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yeni bir anayasayla girelim. 19 yıl bizim 2023'e, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırlık. İşte bu cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırlığın sessiz devrimleri, reformları taçlandıracağımız asıl çalışma yeni anayasa çalışması olacaktır. Türkiye'miz de 100'üncü yılında yeni bir anayasayı fazlasıyla hak ediyor. Türkiye'ye muhalefetin dilinden, söyleminden bakmamak lazım, Türkiye'ye küresel ölçekte dünyadan bakmak lazım; dünyadan baktığınızda bir bölgesel güç görürsünüz.”