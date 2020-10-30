Ünal: “Türkiye’de Kahramanmaraş modeli oluşacak”

Kahramanmaraş’ın ‘Edebiyat Şehirleri’ alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmesi için lansman toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın katılımıyla Kahramanmaraş Kalesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Uzun zamandır hayalini kurduğumuz UNESO Yaratıcı Şehirler ağında şehrimizin edebiyat şehri olarak yer almasını hayal ettik. 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığım döneminde hazırladığımız kültürel kalkınma eylem planını Kahramanmaraş’ımızı pilot şehir olarak görüp kültürel kalkınma eylem planını hayata geçiriyoruz. Kahramanmaraş kültür ve sanat vakfını da kurduğumuzda inşallah kültürel kalkınma eylem planımızın yeni bir aşamaya geçtiğinizi göreceğiz. İnşallah Kahramanmaraş’ımız hem kültürde hem sanatta hem edebiyatta hem de siyasette bir Kahramanmaraş modeli sunacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Bir şehri ayağa kaldıran, bir şehri rezil de eden vezir de eden o şehrin evlatlarıdır’ diyen Mahir Ünal, şöyle devam etti:

“Bugün tarihi bir mekânda ruhu olan bir mekânda bu şehrin geçmişine, bugününe ve geleceğine dair yeni bir tahayyülün eşiğinde bir araya geldik. Aslında doğum tarihiniz miladınızı belirlemez. Sizin miladınızı doğduğunuz şehrin tarihi belirler. Çünkü insan kişisel bir hikâyenin kişisel bir maceranın parçası değildir. İnsan büyük bir hikâyenin parçasıdır ve o büyük hikayeyi de tarih içerisinde oluşturan yaşadığı, doğduğu şehirdir. Bir şehri ayağa kaldıran, bir şehri rezil de eden vezir de eden o şehrin evlatlarıdır. Bir şehrin durumunu anlamak istiyorsanız o şehirde yaşayanların haline bakmanız gerekir. Geçen gün bir programda protokolde oturmak ciddi sorumluluk gerektirir demiştim. Çünkü bir şehrin protokolü o şehrin kaht-ı ricalini oluşturur. Protokolde şehrin kaht-ı ricali olarak oturan ve o şehrin bir parçası olarak oturanlar kendilerini o şehirden ayrı düşünüyorlarsa işte orada bir sıkıntı var. O yüzden kaht-ı ricalin ciddi bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk şehri ayağa kaldırma sorumluluğudur. Sorumluluk o şehrin bir parçası olarak o şehre bir kıymet katmaktır. Ailemize karşı sorumluluklarımız olduğu gibi yaşadığımız şehre karşı da sorumluluklarımız var.”

Kahramanmaraş genelindeki yatırımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bu şehrin öyle evlatları var ki maalesef işleyen arının yüzüne çöp sokmak, yürüyen tekerin önüne taş koymak, onların bu şehre karşı sanki en büyük sorumlulukları. Düşünün geçtiğimiz 2 ayda bu şehre 900 milyon TL’nin üzerinde yatırım gelmiş. 550 milyon Karakuz Barajı, 400 milyon Kadın Doğum Hastanesi. Eğitim, sağlık, ulaşım yatırımlarımızı söylemiyorum. 7 Kasım’da cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağımız yolun maliyeti 5 milyar 600 milyon TL. Türkiye’nin geçmişte 500 milyon için kapı kapı dolaştığını düşünürseniz 5 milyar TL’nin sadece bir yola harcandığının ne anlama geldiğini anlarsınız. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir hızlı tren yalanı atıp şehri ayağa kaldırdılar. Zaman zaman bir yalan atıyorlar. Ulaştırma Çalıştayı’nda bugüne kadar yapılan bütün çalışmaları ele alıp değerlendirip geleceğe dönük yeni bir perspektif koyacağız” ifadelerini kullandı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndaki, ‘Edebiyat Şehirleri’ listesine dahil olma çalışmalarında Kahramanmaraş’a başarılar dileyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, “Kahramanmaraş’ta yatırımlarla ilgili gerekli istişareleri yapıp gerekli planlamaları yapacağız. İnşallah hem devam eden hem de ihtiyacı olan projeleriyle ilgili planlamalar yapacağız. Edebiyat ve sanat anlamında 7 Güzel Adam şehri olarak bildiğimiz Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler ağındaki edebiyat şehirleri listesine dâhil olma çalışmaları sizler gibi bizleri de gururlandırmıştır. Kahramanmaraş’ın bu anlamda ülkemize bir ilki yaşatması en büyük temennimizdir. Nitekim her 3 kapısının 2’sinde şairlerin olduğu şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş dünya edebiyat şehri unvanını çoktan hak etmiştir” dedi.





