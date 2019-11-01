Ünal: “Türkiye, tuzakları bozuyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı ulusal bir televizyon kanalında Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye ve Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin ne yapmaya çalıştığını ABD'nin içinden bakıldığında da anlamanın zor olduğuna işaret eden Mahir Ünal, “ABD-Türkiye ilişkilerine baktığımda ABD, Türkiye'den vazgeçebilecek durumda değil” analizini yaptı.

Mahir Ünal, şunları söyledi:

“ABD'nin ne yapmaya çalıştığını ABD'nin içinden baktığınızda da anlamak zor. Bir tarafta Trump azil süreci yaşarken bir tarafta Ukrayna öbür tarafta Rusya, Temsilciler Meclisi'nin aldığı pozisyon, senatörlerin yaptığı açıklamalar ABD artık yeni dünyada şöyle bir yerde. Trump ile ilgili çok şey söylenebilir ama ben şunu söylüyorum. Trump anormal değil, yeni normal. Trump bütün bu sorunları çözerken hiç tanık olmadığımız esneklikler ve farklı seçenekleri çok hızlı bir şekilde deneyebiliyor. Yeni normalden kastettiğim şey şu. Uluslararası sistemin çökmesinden kaynaklanan ara geçiş döneminin yeni normalini konuşuyoruz.”

Uluslararası sistemin çöktüğüne değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Uluslararası sistemin çöktüğünü kurumlarından anlıyoruz. AB'ye bakın, NATO'ya bakın, BM'ye bakın bu kurumların hiçbirisi çalışıyor mu? Bugün geriye dönüp baktığınızda Almanya, İngiltere, Fransa bölgede oyun dışı kalmış durumda. Cumhurbaşkanımıza görüşme teklif edip bir şekilde bölgedeki sürecin bir parçası olmak istiyorlar. Trump yaptığı şeylerin niteliği ile değil sonuçları ile ilgileniyor. Yeni normalden kastettiğim şey bu” dedi.

Bölgede olup bitenleri anladıktan sonra Türkiye'nin gerçekten ne yapmak istediğinin daha doğru görülebileceğini vurgulayan Mahir Ünal, şöyle devam etti:

“Türkiye ile ilgili yapılan analizleri izlerken dehşete kapılıyorum. Sanki dünya sabit Türkiye değişken gibi analizler yapıyorlar. Halbuki şuanda dünyanın ne durumda olduğunu çok iyi görmek lazım. Bölgede olup bitenleri anladıktan sonra Türkiye'nin gerçekten ne yapmak istediğini daha doğru görüyorsunuz. Türkiye'nin yaptığı şeylerin ne kadar doğru olduğunu anlamak için de ben tek bir örnek veriyorum. Diyorum ki Türkiye geçmişte Güneydoğu bölgesini konuşurken, Türkiye bir bölünme tehdidini konuşurken, Türkiye bugün Afrin'i Cerablus'u Resulayn'ı konuşuyor. Türkiye bugün toprak bütünlüğünü, üniter yapısını garanti altına almış ve kendi toprak bütünlüğüne dönük tehditleri kendi kaynağında kurutan bir inisiyatif almış durumda” şeklinde konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi’nde yaptırım ve 1915 olaylarına yönelik olarak alınan kararları da değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Türkiye'nin başında FETÖ diye bir bela var. 165 ülkede Türkiye aleyhine propaganda yürüten bir yapı var. Özellikle Temsilciler Meclisi ve senatoda nasıl etkin olduklarını biliyoruz. Temsilciler Meclisi'nden böyle bir karar çıktı doğru. Yarın senatoda böyle bir karar alınabilir mi? Burada Trump'ın tavrında bir değişiklik ortaya çıkabilir mi? Trump'ta içeride belli noktalarda sıkışıklıklar yaşıyor. Yani bugün bakıyorsunuz Bağdadi ile ilgili süreçte aslında Türkiye'ye dönük bir tuzağa dönüştürülmek istendiğini Türkiye'nin de o tuzağı bozduğunu görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı’na toplumun yüzde 81’nin destek verdiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, açıklamalarını, “Biz şunu biliyoruz onlar da biliyorlar. Barış Pınarı Harekatı'na toplumsal desteğin yüzde 81 olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla biz içeride bu toplumsal mutabakatı sağlamışken artık burada bizim ne yapacağımız önemli. Son ana kadar Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce 8 Ekim gününe kadar ABD'nin söylemlerine bakalım. Biz 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlatıp 5 saat içerisinde sonuç aldığımızda ABD, Rakka'yı 1,5 ay bombaladı. Biz Tel Abyad ve Resualyn'ı 16 saatte temizledik. Üstelik hiçbir sivilin tırnağına zarar vermeden yaptık. Barış Pınarı Harekatı başladığında ekonomide ne yaptılar. Doları 5.89'a kadar çıkardılar. Türkiye onu da kontrol etti” cümleleri ile tamamladı.