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Ünal: “Türkiye şuanda bölgesel güç olma yolundadır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Şu anda Türkiye küresel güç olma yolundadır. Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor” diye konuştu.

Ünal: “Türkiye şuanda bölgesel güç olma yolundadır”
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Dulkadiroğlu ilçe kongresinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasını ortaya koyduğu gün saldırıların hedefi olduğunu vurgulayan Ünal, Doğu Akdeniz’de yaşananları anımsatarak, “Şu anda Türkiye küresel güç olma yolundadır. Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor. Görüyorsunuz yaşananları tek tek televizyonlardan takip ediyorsunuz. Türkiye'nin Libya'da, Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de verdiği haklı mücadeleyi görüyorsunuz. Bizim bu mücadeleden hiçbir şekilde geri adım atma diye bir lüksümüz olamaz. Bu mücadeleden geri adım atılırsa bu emaneti bize veren millet bizim yakamıza yapışır. Biz bu milletin bize verdiği görevi yerine getiriyoruz” cümlelerini kullandı.

Ülke ekonomisine yönelik eleştirilere cevap veren ve muhalefetin tutumunu değerlendiren Mahir Ünal, şöyle konuştu:

“Şimdi bize birtakım yalan ve hesaplarla ekonomimizin kötü olduğunu anlatmaya çalışan tuhaf bir muhalefet anlayışı var. Buna muhalefet de dememek lazım. Karşıtlık başka bir şey, muhalefet başka bir şey. Muhalefet alternatif demektir. Bunlar muhalefet falan değil, apaçık düşman ve karşıttır. Neden, bakıyorsunuz Suriye'de Esed'i destekliyorlar. Libra'da Hafteri, Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini, Güney Doğu'da bizim sınır güvenliğimiz toprak bütünlüğümüz söz konusu olduğunda PYD'yi, YPG'yi savunuyorlar. Bir genel başkan düşünün ki Türkiye S-400'lerle ilgili anlaşma yaparken, 'S-400'leri ne yapacaksınız, Yunanistan bize mi saldıracak' diyen bir genel başkan düşünün. PYD ve YPG ile ilgili onlara arkadaşlar diyen bir genel başkan düşünün. O yüzden artık bunları muhalefet olarak değil açık bir şekilde karşıt olarak değerlendiriyoruz. Biz millet olarak kenetlendikçe, birliğimizi ve bütünlüğümüzü muhafaza ettikçe kardeşlerim Allah'ın izniyle, biz o yolu yürür ve yürümeye devam ederiz."

 


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Ünal: “Türkiye şuanda Bölgesel Güç Olma Yolundadır”
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