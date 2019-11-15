Ünal: “Türkiye, istediklerini aldı”

Muhalefetin, ABD temasları üzerinden getirdiği eleştirilere de değinen Mahir Ünal, “Amerika ziyaretinde de bütün dünya Türkiye’nin orada ne yaptığını Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl bir liderlik diplomasisi yürüttüğünü takdir ederken muhalefet ise içeride adeta diplomasi değil de magazin gazeteciliği tarzı bir siyaseti tercih ediyor” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’deki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Washington’daki görüşmelerin dünya ve Türkiye’deki yansımalarını anlatan Ünal, muhalefete de yüklendi.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sorunların tamamının gündeme getirildiğinin altını çizen Mahir Ünal, şöyle konuştu:

“Amerika ile bir süredir sorun yaşıyoruz. Sorunların kaynağında da Türkiye’nin terörle mücadelesi, sınır güvenliği ve toprak güvenliği meselesi var. Amerika’nın içerisinde bazı unsurların, lobilerin Türkiye karşıtı faaliyetleri, FETÖ’nün ABD’de daha etkin bir hale gelmesi sorunlarımızın ana başlıklarını oluşturuyordu. Şuanda Sayın Trump’la Sayın Cumhurbaşkanımız arasında güçlü bir liderlik diplomasisi sürdürülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Kasım’da yapacağı ABD ziyareti öncesinde Türkiye karşıtı lobilerin ciddi şekilde rahatsız olduğunu gördüğümüzde bizim de orada tezlerimizi açık ve net bir şekilde anlatmamız gerekliliği ortaya çıktığında oraya gittik. Orada biz, öncelikli olarak Türkiye’nin, Amerika ile olan ilişkilerinin sorunlarından büyük olduğu, dolayısıyla bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiği ve diğer tüm sorunların tamamının aşılabilir ve çözülebilir olduğu, terörizmle mücadelede kararlılığımız, Suriye’de Amerika’nın yapmak istedikleri karşısında bir NATO müttefiki olarak bizim haklılığımız, sığınmacı sorunlarının geniş bir şekilde anlatılması ve 100 milyar Dolarlık ticaret hacmini konuştuk.”

CHP’nin, Türkiye’nin kazanımları perdeleme gayreti içinde olduğunu kaydeden Ünal, gündemi işgal edilen ‘mektup konusu için de ayrı bir başlık açarak, “Türkiye, öncelikli olarak kendi bölgesinde oluşan terör koridorunu kaldırdı attı. Amerika’da tek bir Amerika yok. Trump’un durduğu yerle Türkiye karşıtlarının durduğu yer aynı değil. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin kazanımlarını perdelemek için akla zarar iddialar ortaya atıyor. Biz, orada yürüttüğümüz görüşmelerde istediklerimizi aldık. Mektup meselesi, nihai olarak sonuçlandırıldı. Bu mektup, muhatabına iade edildi. Canlı yayında da bu söylendi. Artık biz muhalefetin bu eleştirilerinin siyasi olmaktan çıktığını düşünüyoruz. Biz, burada AK Parti’nin değil Türkiye’nin meselelerini konuşuyoruz.

Biz, muhalefeti nasıl ciddiye alacağız. CHP’nin bugüne kadar Türkiye’nin ve bu milletin çıkarlarını korumaya dönük tek bir cümlesi olmuş mudur? Tek bir hassasiyeti olmuş mudur? O yüzden muhalefetin eleştirileri dediğiniz zaman sanki ortada gerçekten siyaset yapan, ülkesinin çıkarlarını düşünen bir muhalefet varmış gibi bir algı oluşturuluyor. Böyle bir muhalefet maalesef yok” cümlelerini kullandı.