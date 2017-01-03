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Ünal, “Türkiye, DAEŞ’i destekliyor tezi çöktü”

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Fırat Kalkanı Harekâtı ile ‘Türkiye, DAEŞ’i destekliyor’ yönündeki kara propagandanın çöktüğünü söyledi.

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Ünal, “Türkiye, DAEŞ’i destekliyor tezi çöktü”

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Fırat Kalkanı Harekâtı ile ‘Türkiye, DAEŞ’i destekliyor’ yönündeki kara propagandanın çöktüğünü söyledi.

Bunun karşılığında Türkiye’yi uluslararası alanda zor duruma düşürmek için yaşam tarzlarının tehlike altında olduğu tezinin işlenmeye başladığını vurgulayan Ünal, provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Mahir Ünal, “Bu yeni tezin değirmenine su taşıyacak her türlü söylem reddedilmelidir” dedi.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Fırat Kalkanı harekatı ve İstanbul’daki bir eğlence merkezine düzenlenen terör saldırısına ilişkin olarak Twitter hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, terör örgütü DAEŞ üzerinden 3 yıldır kara propagandaya maruz bırakıldığını belirten Mahir Ünal, “Türkiye'ye dönük son 3 yıldır küresel ölçekte yürütülen kara propagandanın temel iddialarından biri, ‘Türkiye DAEŞ'i destekliyor’ tezi idi. Fırat Kalkan'ı Harekâtı ile uluslararası alanda Türkiye DAEŞ'i destekliyor tezi çöktü” ifadelerini kullandı.

Provokasyonlara karşı dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizen Mahir Ünal, “Yeni tez Türkiye'de yaşam tarzları tehdit altında. Bu yeni tezin değirmenine su taşıyacak her türlü söylem reddedilmelidir. Bu yönde yeni provokasyonlara karşı son derece dikkatli olmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

 

 

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