Ünal: “Tek bir adım geri atmayacağız”

Mahir Ünal, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu 34 Mehmetçiğin şehit olması ve 34 askerimizin de yaralanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin bölgedeki mücadelesinin siyasi değil milli bir mücadele olduğunun altını çizen AK parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şunları söyledi:

“Türkiye’nin İdlib’de geri adım atması, sınır güvenliğinden, toprak bütünlüğünden, şehirlerinde oluşturulmak istenen hendeklere, özerklik ilanlarına, taşeron bir terör devletinin oluşturulmasına var gücüyle karşı çıkmaktan geri adım atmak demektir. Akdeniz’de şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu bu büyük mücadele, siyasi bir mücadele değil milli bir mücadeledir. Türkiye bölgedeki haklarını korumak, milli güvenliğini temin etmek için İdlib’den de Mavi Vatan’dan da tek bir adım geri atmayacaktır.”

Bu mücadele sürerken özellikle sosyal medyadaki provokasyon oluşturmaya yönelik paylaşımlara da dikkati çeken Mahir Ünal, “Mücadelenin her ortamda sürdüğü böylesi bir dönemde, özellikle sosyal medyadaki etki ajanlarının, FETÖ’cü provokatörlerin oluşturmak istediği algılara, askerimizin moralini hedef alacak zafiyet göstergesi girişimlere karşı mutlak bir teyakkuz hali gereklidir. Bugün mesele alınan önlemlerin, verilen kararların tartışılması değil, bütün adımlarını vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve milli çıkarlarımızı korumak için atan devletimizin bilfiil desteklenmesidir” ifadelerini kullandı.