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Ünal: “Seçilmiş olmak, teröre yataklık yapma hakkını vermez”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamalarına ilişkin olarak, “Seçilmiş olmak hukuku ve demokrasiyi yok etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak hakkı vermez kimseye” dedi.

Ünal: “Seçilmiş olmak, teröre yataklık yapma hakkını vermez”
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Sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, kayyum atanmasının hukuki ve demokratik yollarının altyapısına işaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına da değindi.

Ünal şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin uzunca bir zamandır ekonomide, iç ve dış güvenlikte dört ayrı terör örgütü ile verdiği kararlı mücadeleyi görmezden gelmek, Suriye'nin kuzeyinde, Doğu Akdeniz'de yapılmak istenen dizaynları yok saymak, bütün bunların sadece bir bileşeni olan 15 Temmuz saldırısı sonrası oluşan ölüm ve kalım mücadelesi. Bütün bu mücadelenin sembolü haline gelen ülke liderimiz Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının oluşturduğu hatta maalesef uzunca zamandır karnından konuşan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da katıldı."

‘Teröre destek çıkarak milletimizin gönlü kazanılmaz’ diyen Mahir Ünal, demokrasinin ilkelerinin de duruma ve kişilere göre belirlenemeyeceğinin altını çizdi.

Ünal, “Meselenin üç belediye başkanını görevden almak ve demokrasi duyarlılığı olmadığını biliyoruz. Kayyum atanmasının hukuki ve demokratik altyapısı bellidir. Gezi olayları esnasında "demokrasi sandıktan ibaret değildir" diyen Sayın Gül şimdi "seçimle gelen seçimle gider" demekte. Bu nasıl bir tenakuzdur! Demokrasinin ilkeleri duruma ve kişilere göre mi belirlenmektedir? Evet, seçilmiş olmak hukuku ve demokrasiyi yok etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak hakkı vermez kimseye. İşte bu evrensel bir demokrasi ilkesidir. Demokrasi, ait olduğu ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı aleyhine kullanılmaya başlanırsa artık o ülkeye ait bir değer ve gerçek anlamıyla demokrasi olmaz. Hukuk ise araçsallaşarak ait olduğu ülkeyi zaafa düşürmenin bir silahına dönüşürse o ülkenin hukuku olmaktan çıkar. Partiler ve siyasiler tabii ki belirli kesimleri kazanmaya dönük pozisyonlar alabilir. Ancak bu ülkede PKK ve onun güdümündeki yapıların gerçek yüzünü en iyi Kürt vatandaşlarımız bilir. Teröre destek çıkarak milletimizin gönlü kazanılmaz. Siz siz olun, PKK'nın değil, halkımızın desteğine talip olun” ifadelerini kullandı.

 


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Vatandas 3 gün önce

O belediye başkanina af getiren kimdi

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Hafız-a 3 gün önce

Dolmabahçe, Dolmabahçe...

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Misafir Avatar
Elbistanlı 1 gün önce @Hafız-a

Megri megri

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Elbistanli 3 gün önce

Elbistan belediye baskanini gorevden aldiniz niye açtıklarını aramadiniz işe gelmeden para alanlari yolsuzluklari bir marketten yillarca alis veris yapilip parara odendigini aciklayin

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Vatandaşş 3 gün önce

Görevden alarak çok iyi yapmışlar,ellerine sağlık.

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Yurdal 3 gün önce

Kankalar merde kaldı.Yine kurtaracakmı bunları.

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Elbistanli Biri 3 gün önce

Allahina kurban mahir bey

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Furkan 3 gün önce

Bu vatan hainleri mecliste oldugu surece rahat yok gün yüzü yok ya hepsini kovun ordan gitsinler hakkari mi sirnak mi biz bize yeteriz

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Gül 2 gün önce

Yerinde bir karar,pkk dan uzak dur koltuğunda otur

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