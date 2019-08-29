Ünal, nikah şahidi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Elbistan Belediyesi eski Başkan Vekili Ahmet Tıraş’ın oğlu Sefa Tıraş ile Öznur Çarkçı’nın düğün törenine katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini yapan Ünal, buradaki konuşmasında, “Evlilik, iki insanın özelliklerinin bir bütüne dönüşmesi hali. Ben sizlere mutluluklar diliyorum. İnşallah Rabbim sizleri bir yastıkta kocatsın. Tabii Cumhurbaşkanımızın bir tavsiyesi var; çocuk üçten az olmayacak ama beş de olabilir." dedi.

Evlilik cüzdanını geline veren Ünal, çifte mutluluklar diledi.



















