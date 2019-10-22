Ünal, mutabakat muhtırasını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Suriye konusunda gerçekleştirdiği zirvedeki heyette yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat muhtırasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi. Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Rusya'ya geldi. İki lider görüşmenin ardından, tarihi bir mutabakata imza attıklarını belirttiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutabakatla ilgili olarak, “Bugün Sayın Putin'le Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörle mücadelede tarihî mutabakata imza attık. Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir” açıklamasını yaptı.

Heyette yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Ünal, Türkiye’nin sahada ve masada güçlü bir mücadele verdiğini belirterek, “Türkiye'nin sahada ve masada sürdürdüğü güçlü mücadelesi, etkin diplomasisi sonuç vermeye devam ediyor. Bölgemizin bir barış coğrafyası olması için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





