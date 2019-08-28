Ünal, muhtarların sorunlarını dinledi

Ünal, muhtarlarla Misak-ı Milli Toplantı Salonu’nda yapacağı toplantı için gerçekleştirdiği Elbistan ziyaretinde Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur ile daire amirleri, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Mahallelerin sorunlarının dile getirildiği ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Av. Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ile İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici eşlik etti.

Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur yaptı. Sungur, muhtarların başlarının tacı olduğunu söyledi.

Daha sonra konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Şehrimiz bir kalkınma ve büyüme hamlesini, 1 Nisan itibariyle yerelde de başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız sürekli yanımızda. Sayın Bakanımız da merkezi hükümet yatırımlarında önümüzü açan ve bütün projelerimizi destekleyen bir konumda. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah, kışa kadar çalışacağımız dönemi de üreterek geçireceğiz. Kış dönemini planlayacağız. 2020 ile beraber de kaldığımız yerden inşallah şehrimizdeki tüm altyapı ve üst yapı eksikliklerini gidermeye çalışacağız. Emeğimizi esirgemeyeceğiz” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici’nin selamlama konuşmasının ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, şunları söyledi:

“Mahallelerimizin sorunları ve ihtiyaçları var. Bütün muhtarlara kapımız açık. Yapılanlar, yapılacaklar var. Bunları Elbistan Belediyesi ile koordinasyon içerisinde bir havuzda topladık. Yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarına ve gelişmişlik düzeylerine göre hizmet edeceğiz. Bu sene bize biraz zaman tanıyın. Bu sene biraz toparlanmamız gerekiyor. Biz, sizin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışacağız, bahanemiz yok. Buradaki söylenen her şey bize ulaşıyor. Elbistan Belediyemizle aramızda da ciddi bir koordinasyon ve üst düzeyde bir işbirliği var. Elbistan Belediyemize, daha fazla yetkimizi devrettik. Kaynak ve araç-gereç de devrettik. Aramızda da hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bu şehrimizin, mahallelerimizin bütün ihtiyaçlarının büyük bir kısmını hallederiz.”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise, Elbistan’ın sanayi yatırımları noktasında Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le birlikte Kahramanmaraş’taki sanayicilerle bir çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Programın son konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, muhtarlık görevinin önemine dikkat çekerek, “Önce mahalleyi tutmak gerekiyor. Mahalleyi tutmadan, mahallenin yereldeki mikro ölçekteki ihtiyaçlarını hizmetlerini karşılamadan Türkiye’yi tutamazsınız. O yüzden Cumhurbaşkanımızın bu yönde bize talimatı vardır. Muhtarlarımızla bir araya gelin ve benim de selamlarımızı iletin der. Büyükşehir kanunu çıkmadan önce herkes kendi yağında kavrulmaya çalışıyordu. Büyükşehir kanunu ile birlikte Türkiye’de tam anlamında devrim niteliğinde bir gelişme oldu. Şuanda büyükşehir belediye başkanı, Elbistan’ın emrinde. Kahramanmaraş’ımız da Elbistan’ımız da belediyecilik konusunda çok ciddi deneyime ve tecrübeye sahip belediye başkanlarına kavuştu. Her ikisinin de dezavantajı ise, tabiri caizse maalesef çok ciddi bir borç üzerine belediye başkanlığı almak, yürütmek ve disipline etmek durumunda kaldılar” dedi.

Elbistan’da ‘ince işçilik’ dönemini başlattıklarını kaydeden Mahir Ünal, şöyle devam etti:

“Elbistan’ımızda eksik bir belediyecilik kalmıştı. İnşallah Mehmet Gürbüz kardeşimle o belediyecilik eksiğini tamamlayacağız. İşin kabasını bitirdik. Artık ince işçiliğine geleceğiz. İşin ince işçiliği muhtarlıklarda, mahalledeki çalışmalarla ortaya çıkar. Orada parke taşı, çocuk oyun alanları var. Her mahalle için imkanımız olursa çocuklarımızın oynayacağı spor kompleksleri oluşturmak istiyoruz. Şehrimizin kaba çalışmasını bitirdik. Belediye başkanlarımızla beraber önümüzdeki 4 sene içerisinde ince işçilik yapacağız.”

Asıl olanın insanı inşa etmek olduğuna dikkati çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Biz, bunca hizmeti ne için yapıyoruz? Kahramanmaraş’ımızı, Elbistan’ımızı kalkındırmak için neden gece gündüz çalışıyoruz? Atamızdan, ecdadımızdan miras aldığımız ahlakı, erdemi, inancı, kültürü çocuklarımıza aktarmak için yapıyoruz. Biz, inşa faaliyetini, okuldan, hastaneden, parktan mı ibaret görüyoruz. Asıl olan insanı inşa etmektir. Asıl olan ahlakı, sevgiyi, merhameti, iyiliği inşa etmek değil mi? Bu sorumluluk hepimizin. Fert fert hepimizin sorumluluğu var. İnsanı ve insani değerleri inşa etmeliyiz. Değerlerimizi, inancımızı, ahlakımızı, merhametimizi çocuklarımıza aktaramazsak bizim siyasetin ne anlamı kalacak. Biz, bu siyaseti böbürlenmek için mi yapıyoruz? Hayır. Öldüğümüzde bakan, milletvekili, belediye başkanı niyetine demeyecekler; ‘er’ kişi niyetine diyecekler. Önemli olan er kişi olabilmek. Bunların hepsi gelir geçer. Önemli olan bu makamları hizmet için kullanmak, insanı, ahlakı, imanı inşa etmek için kullanmak. Biz 17 yıl boyunca, altyapı, üstyapı, hastane, okul, yol bir sürü şey yaptık. Bundan sonra artık merhameti, iyiliği, kardeşliği, muhabbeti, ahlakı, yardımlaşmayı, insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri inşa etmek için çalışmamız gerekiyor” ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.

Toplantı, muhtarların taleplerini ve sorunlarını tek tek söz alarak dile getirmeleri ile sona erdi.



























