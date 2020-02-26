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Ünal: “Millet İttifakı sürdürülebilir gözükmüyor "

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaşanan son siyasi gelişmelerin Millet İttifakı’nda ciddi bir çatırdama sonucunu ortaya çıkardığını belirterek, “Millet İttifakı sürdürülebilir gözükmüyor” dedi.

Ünal: “Millet İttifakı sürdürülebilir gözükmüyor "
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahir Ünal, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, ‘Artık daha şeffaf ve açık ittifak istiyoruz’ sözlerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisinin HDP'lileşmesi süreci, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Yine üçüncüsü İYİ Parti açısından da bu durum son derece sıkıntılı bir süreci getiriyor. Bütün bunları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Grup Toplantısı ile okuduğunuzda, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir taraftan HDP'nin ilişkinin meşrulaştırılması yönündeki baskılamaları ve bugün aslında Devlet (Bahçeli) Bey güzel bir şey de bulundu, söz sanatında bulundu ve dedi ki; 'Artık bu ilişkiyi resmileştiren meşrulaştıran ve nikah' örneğini verdi.

Şimdi bir taraftan HDP'nin CHP'ye dönük, 'bu ilişkiyi artık meşrulaştıralım ve bunu kamuoyu önüne taşıyalım' baskısı. Bir taraftan yine Cumhuriyet Halk Partisinin kongreye giderken kendi içinde yaşadığı sıkıntılar, delegenin iradesini hiçe sayan yaklaşımlar, işte özellikle Muharrem İnce'nin açıklamalarına baktığınızda kimlerin nasıl kaybettiğini, buna rağmen kaybedenlerin nasıl etkin olmaya devam ettiği gibi süreçleri görüyoruz.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu HSK ile ilgili sözleri üzerinden sert bir şekilde eleştiren Mahir Ünal, “Bu ülkenin kurumlarına, bu ülkenin FETÖ ile mücadele eden Hakimler ve Savcılar Kuruluna 'alçak' demek, en büyük alçaklıktır. Sistematik olarak yalanlarınıza devam etmeniz, devletin bütün kurumlarının meşruiyetini sorgulamanız ve diğer taraftan da Türkiye'nin hem dış politikada hem de içeride itibarını sürekli olarak bir suikasta maruz bırakmanız, bunun adı siyaset değil şahsiyetle, kişilikle bir insanın kişiliği ile ilgili hiçbir zaman konuşmadım ama davranışları ile ilgili konuşurum, tercihleri ile ilgili konuşurum, siyaseti ile ilgili konuşurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu siyaset tarzı, kullandığı üslup maalesef son derece pespaye, müptezel ve alçakçadır” ifadelerini kullandı.

‘Görülen o ki 'Millet İttifakı' diye nitelendirilen ittifak pek de sürdürülebilir gözükmüyor şu anda’ diyen Mahir Ünal, “Yani efendim şurası parçalansın, şurası toparlansın diye bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Bizim bir Türkiye gündemimiz var, bir siyaset etme biçimimiz var, biz o kendi istikametimizde yolumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği 'Biz millet, bayrak, vatan ve devlet konusunda hassasiyeti olan herkesle Türkiye İttifakı çerçevesinde zaten bir aradayız'. Yani her vatansever, her yurtsever yerli ve milli duruşu olan, bakışı olan birtakım emperyal güçlerin distribütörlüğünü yapmayan, bu ülkenin çıkarlarını savunan herkesle bizim ittifakımız vardır” şeklinde konuştu.


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Ünal: “Millet İttifakı Sürdürülebilir Gözükmüyor
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elbistanlibiri 5 saat önce

Agzina layik sakin bakanim.Allah reis babayi be sizleri basimizdan eksik etmesin.

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Yusuf 5 saat önce

SN . UNAL MILLET ITTİFAKI OLMAZ VATAN SEVERLER ITTIFAKI KURARIZ .ŞU " TÜRK TIPI BAŞKANLIK " DEDIGINIZ DELI SACMASI SISTEMI BU MILLET KABUL ETMEYECEK. 3 BIN YILLIK DEVLET GELENEGI OLAN BIR MILLETIZ . DEVLETE DELI GOMLEGI GIYDIRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ, NAFILE ! HARICIYE , ASKERİYE, TBMM, YARGI ,SAYISYAY SDEVLETI DEVLET YAPAN YUM KURUMLARI ISLEVSIZ KILAN UCUBE SISTEM !

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Halis 5 saat önce

Sanırım aynaya bakarak konuşmuş ! Millet ittifakı dimdik ayaktadır ! " Yağmur nereye yağarsa, tarlasını oraya taşıyanlar " düşünsün !

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Depremden ne haber ? 2 saat önce

Başkanım deprem öncesi yapılması gerekenlerle alakalı neyi bekliyoruz?

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