Ünal: “Millet İttifakı sürdürülebilir gözükmüyor "

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahir Ünal, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, ‘Artık daha şeffaf ve açık ittifak istiyoruz’ sözlerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisinin HDP'lileşmesi süreci, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Yine üçüncüsü İYİ Parti açısından da bu durum son derece sıkıntılı bir süreci getiriyor. Bütün bunları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Grup Toplantısı ile okuduğunuzda, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir taraftan HDP'nin ilişkinin meşrulaştırılması yönündeki baskılamaları ve bugün aslında Devlet (Bahçeli) Bey güzel bir şey de bulundu, söz sanatında bulundu ve dedi ki; 'Artık bu ilişkiyi resmileştiren meşrulaştıran ve nikah' örneğini verdi.

Şimdi bir taraftan HDP'nin CHP'ye dönük, 'bu ilişkiyi artık meşrulaştıralım ve bunu kamuoyu önüne taşıyalım' baskısı. Bir taraftan yine Cumhuriyet Halk Partisinin kongreye giderken kendi içinde yaşadığı sıkıntılar, delegenin iradesini hiçe sayan yaklaşımlar, işte özellikle Muharrem İnce'nin açıklamalarına baktığınızda kimlerin nasıl kaybettiğini, buna rağmen kaybedenlerin nasıl etkin olmaya devam ettiği gibi süreçleri görüyoruz.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu HSK ile ilgili sözleri üzerinden sert bir şekilde eleştiren Mahir Ünal, “Bu ülkenin kurumlarına, bu ülkenin FETÖ ile mücadele eden Hakimler ve Savcılar Kuruluna 'alçak' demek, en büyük alçaklıktır. Sistematik olarak yalanlarınıza devam etmeniz, devletin bütün kurumlarının meşruiyetini sorgulamanız ve diğer taraftan da Türkiye'nin hem dış politikada hem de içeride itibarını sürekli olarak bir suikasta maruz bırakmanız, bunun adı siyaset değil şahsiyetle, kişilikle bir insanın kişiliği ile ilgili hiçbir zaman konuşmadım ama davranışları ile ilgili konuşurum, tercihleri ile ilgili konuşurum, siyaseti ile ilgili konuşurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu siyaset tarzı, kullandığı üslup maalesef son derece pespaye, müptezel ve alçakçadır” ifadelerini kullandı.

‘Görülen o ki 'Millet İttifakı' diye nitelendirilen ittifak pek de sürdürülebilir gözükmüyor şu anda’ diyen Mahir Ünal, “Yani efendim şurası parçalansın, şurası toparlansın diye bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Bizim bir Türkiye gündemimiz var, bir siyaset etme biçimimiz var, biz o kendi istikametimizde yolumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği 'Biz millet, bayrak, vatan ve devlet konusunda hassasiyeti olan herkesle Türkiye İttifakı çerçevesinde zaten bir aradayız'. Yani her vatansever, her yurtsever yerli ve milli duruşu olan, bakışı olan birtakım emperyal güçlerin distribütörlüğünü yapmayan, bu ülkenin çıkarlarını savunan herkesle bizim ittifakımız vardır” şeklinde konuştu.