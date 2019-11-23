Ünal: “Mehmet Gürbüz, Kaynarca’ya tekrardan hayat verdi”

Elbistan-Afşin Termik Santrali'nin gerekli tedbirler alınmaması halinde kapatılacağını ve EÜAŞ yetkililerinin de önümüzdeki günlerde kül tutucu filtreleri denetlemek için bölgeye geleceğini belirten Mahir Ünal, çevre kirliliği üzerinden provokasyon yapılmak istendiğini dile getirdi. Gezi olayları ve Kaz Dağları ile ilgili provokasyonları anımsatan Ünal, “Gezi’de ağaç olmadığı gibi, Kaz Dağları’nda ağaç olmadığı gibi burada da mesele hava kirliliği değil” ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere memleketi Elbistan’a geldi. Ünal, ilçe ziyaretine Kaynarca bölgesindeki rekreasyon projesini inceleyerek başladı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ve Habibe Öçal ile Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, diğer ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarının eşlik ettiği Ünal’a, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi. Göl alanını gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, burada yaptığı açıklamada, termik santrallere filtre sistemi takılması için tanınan 2,5 yıllık ek süre konusuna değindi.

Ceyhan Nehri’nin ana kaynaklarından biri olan Kaynarca’da 10 hektarlık bir göl alanı oluştuğunu belirten Mahir Ünal, “Buradaki düzenlemeler, parça parça değil bir bütün olarak yapılmalı. Öncelikli olarak Ceyhan Nehri’nin kaynağından Kaynarca’ya; diğer taraftan da nehrin Elbistan’ımızın içinden geçiş biçimine varıncaya kadar topluca bir projelendirilmesi gerekiyor. Bu konuda daha önce bir projelendirme yapıldı. Mehmet Gürbüz Başkan, Kaynarca’ya tekrardan hayat verdi. 10 hektarlık alanda; Pınarbaşı’nın dışında bir alan daha oluştu. Elbistan’ımızın 1956 yılında çekilen fotoğraflara batkımızda Elbistan’ımız bir ada aslında. Bizim amacımız, Elbistan’ımızın ilk kurulduğu yeri ortaya çıkarmak ve bunu muhafaza etmek. Bu konuda hem Valilik, hem Büyükşehir Belediyesi hem de Mehmet Gürbüz Başkan’ın ÇEKÜL Vakfı ile beraber yapılan mastır uygulama planı konusunda yapılan çalışmalar var. Şuanda bu plan çerçevesinde ilerliyoruz. Küçük Ceyhan’ın düzenlenmesi de bu planın çerçevesi. Ceyhan Nehri bir kanala dönüştürüldü. Şehircilik açısından bu doğru değil. Biz, şehrin içerisinden geçen nehir de şehirle bir şekilde birleşsin ve uyum sağlasın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Afşin-Elbistan Termik Santrali’ndeki çevre yatırımlarına ilişkin de değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kül filtrelerinin ve kül tutan filtrelerin tamamlanması gerektiğini, ateşlemenin fueloil yerine doğalgazla yapılması gerektiğini söyledi.

Ünal, “Türkiye'nin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Elbistan-Afşin Termik Santrali, gerekli tedbirler alınmazsa kapatılacak. Peki, TBMM'ye verilen önerge ile süre uzatımı engellenen ve kapatılmaması için istenen gerekli tedbirler neler? Hızlı bir şekilde kül filtrelerinin ve kül tutan filtrelerin tamamlanması, ateşleme fueloille yapıldığı için çok ciddi bir hava kirliliği oluşturuyor. Bu ateşlemenin fueloille değil de doğal gazla yapılması ve hızla doğal gaza geçilmesi. Duman filtrelerinin de en kısa zamanda 6 ay içerisinde projelendirilmesi. Denetimlerini EÜAŞ'ın yapacağı santralde bu tedbirler sağlanmadığı takdirde santral, Cumhurbaşkanının talimatı ile kapatılacak. Kül filtrelerinin yanı sıra zehirli gazlarla ilgili bir filtre söz konusu. Acil olarak kül filtrelerinin tamamlanmasını istedik. Firma da yüzde 80 oranında bu sistemin tamamlandığını söyledi” dedi.

Termik santrali kapatıldığı takdirde bundan 10 bin kişinin etkileneceğini ve işsiz kalacağını ifade eden Ünal, devlete kaybının da 19 milyar 200 milyon olacağının bilgisini verdi. Ünal, şöyle konuştu:

“Bu tedbirler alınmazsa burayı kapatacağız. Diyelim ki kapattık. Aileleri ile birlikte yaklaşık 10 bin kişinin üzerinde insan işsiz kalacak. Kömürden elde edilen elektrik için devletin 19 milyar 200 milyonluk bir doğal gaz alımı yaparak, gaz alımı üzerinden de bu 19 milyar 200 milyonluk doğal gazın çevrim santrallerinde elektriğe dönüştürülmesi gerekiyor. 19 milyar lira kaybedilmesin diye insanımız zehirlenecek mi? Zehirlenmeyecek. Ama mesele Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin oluşturduğu hava kirliliği meselesi değil. Gezi’de ağaç olmadığı gibi, Kaz Dağları’nda ağaç olmadığı gibi burada da mesele hava kirliliği değil. Bu hava kirliliği bugün değil ki; 1979’dan beri bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Biz bu sorunu çözmeye bu kadar yaklaşmışken birileri, niye Elbistan’a, Gezi olaylarının, Kaz Dağları’nın provokasyonunu gerçekleştiren ekipleri buraya getirip burada halkı galeyana getirecek şekilde bir takım çalışmalar niye yürütüyor. Mesele, Elbistan’ın havasının temizlenmesi mi; yoksa Elbistan’da şuanda tam kadro olarak Elbistan’ın bütün sorunlarıyla canı gönülden ilgilenirken bir anda sanki termik santral bugün kurulmuş gibi bir propaganda yürütmeye başladılar.

Elbistan’ın değil 36 ay, 1 ay bile beklemeye tahammülü yoktur. Ama bu sorunu çözmenin ne kadar acil olduğunu ifade etmek için bunu söylüyoruz. Ve bu sorunu çözmek için de biz bütün milletvekillerimizle çalışıp gayret gösteriyoruz. Bu tedbirler alınmazsa, gereği yapılmazsa zaten kapatılacak. Ama birileri, maalesef sorunu çözmek için değil, bu sorunu büyütüp bu sorun üzerinden acaba Elbistan’ımıza yapılan güzellikleri halkın gözünden gizleyebilir miyiz onun derdindeler. Biz bu güzellikleri konuşamıyoruz bile.”

Ünal, buradan da Elbistan Belediyesi’ne geçti. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçedeki kamu yatırımları ile ilgili, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, belediyenin alt ve üstyapı çalışmaları ile ilgili Ünal’a brifing verdi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da, yeni adliye sarayına taşınma işlemleri ile ilgili Ünal’a bilgi aktardı.

Brifing sonrasında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, “Bir uyumla çalışıyoruz. Bütün ilçelerimizde durum böyle. Bu güzellik, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde. Allah, ağzımızın tadını bozmasın. MHP’li kardeşlerimiz de burada. Cumhur İttifakı’nı da Rabbim nazarlardan korusun” dedi.



