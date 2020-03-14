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Ünal: “Maraş, tek yürektir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ın, ilçeleri ile bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Maraş, tek yürektir” dedi.

Ünal: “Maraş, tek yürektir”
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Kahramanmaraş’ın, Göksunlu, Afşinli Elbistanlı, Dulkadiroğlulu, Onikişubatlı, Pazarcıklı, Türkoğlulu diye bölünemeyeceğinin altını çizen Mahir Ünal, Maraş’ta birlik ve beraberliğin olacağının altını çizdi.

‘Birileri Kahramanmaraş’ı anlamıyor’ diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Ben onlara Kahramanmaraş’ı şöyle anlatayım: “Kahramanmaraş, ‘dünyanın kalbini dinle, geliyor adım adım’ diyen Erdem Beyazıt’tır. ‘Dünyanın kalbini dinleyecek kadar büyük olan bir adamın şehridir’ Maraş. Kahramanmaraş, ‘Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, bana zindan olur Maraş-Elbistan’ diyen Abdurrahim Karakoç’tur. Kahramanmaraş, Budapeşte’de, Tuna’nın kıyısına oturup Tuna Nehriyle söyleşen, ‘Aral dedi, Musul dedi Kafkas Kerkük nasıl dedi, anlat usul usul dedi, Tuna yandı ben ağladım’ diyen, Afşinli Hayati Vasfi Taşyürek’tir. Kahramanmaraş ‘Şehrim işgal altında iken ben burada duramam’ deyip Maraş’a koşan Göksunlu Aslanbey’dir. O yüzden Maraş’ı anlamak için buralara bakmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Maraş’ın ümmet ruhunu barındırdığına vurgu yapan Mahir Ünal, “Maraş’ı; Göksunlu, Afşinli Elbistanlı, Dulkadiroğlulu, Onikişubatlı, Pazarcıklı, Türkoğlulu diye bölemezsiniz. Maraş bir bütündür. Maraş tek yürektir. Maraş tek bilektir. Maraş bu duygunun, bu ruhun bu heyecanın kalbidir. Maraş bir büyük geleneğin ocağıdır ocağı. Maraş, Ukkaşe Hazretleri’dir. Maraş, Malik Bin Ejder’dir. Ali Sezai hocadır, Rıdvan Hoca’dır Maraş. Maraş ümmet ruhudur; ümmet ruhu. O yüzden biz birliğimizi, beraberliğimizi, kalbimizi, muhabbetimizi, kuvvetimizi, muhafaza edeceğiz. Maraş’ta birlik olacak, beraberlik olacak” şeklinde konuştu.


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Ünal: “MaraşTek Yürektir”
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