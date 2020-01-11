Ünal: “Libya’dan Çin’e terör koridoru oluşturma hamlesi var”

Mahir Ünal, Libya’dan Afganistan’a bir terör koridoru kurulmak istendiğine dikkat çekerek, “Bu coğrafyada 9 ülke şuan yönetilemez durumda Türkiye istikrar olarak bölgenin önemli bir ülkesi. Türkiye olarak İran'ın istikrarsızlaşmaması tarafındayız. İran ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız” dedi.

İran’ın hiçbir şekilde istikrarsızlaşmaması taraftarı olduklarını ve bu konuda da Türkiye olarak diplomatik sorumlulukları hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Mahir Ünal, “Irak ve Suriye istikrarsızlaştığında neler olduğunu gördük. Ekonomi, göç ve mülteci konusunda Türkiye'nin nasıl etkilendiğiniz biliyoruz. Türkiye olarak bölgenin huzuru ve istikrarını istiyoruz. Bölgenin istikrarı için meseleye bakıyoruz. Biraz olsun diplomasi kanalının açıldığını görüyoruz. Her iki tarafa da itidal tavsiye ediyoruz. Savaş tamtamlarının çalmasına müsaade edilmemeli. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal ara bulucu olarak hareket ediyor. İran'ın istikrarsızlaştırılması ciddi göç dalgasına sebep olur.

Suriye ve Irak’ta olduğu gibi İran’ın istikrarsızlaşması ciddi bir göç hareketi ve mülteci akını başlatabilir ki bu asla bizim istemediğimiz bir şey.

Yine bölge açısından baktığımızda, uzunca bir süreden beri Libya’dan Afganistan’a kadar uzanan aslında bir terör koridoru oluşturuluyor. Yani biz ‘terör koridoru’ dediğimizde Suriye 910 kilometreyi konuşuyoruz da daha küresel ölçekte baktığımızda Libya’dan Afganistan’a kadar bölgede oluşturulmak istenen bir terör koridoru var. Ve bu terör koridorunun önümüzdeki 10-15 yıl geleceğe dönük planlarına baktığımızda bunun Afrika’ya ve Hindistan’a ve Çin’e dönük içinde bazı hamleleri taşıdığını görüyoruz. O yüzden bölgesel açıdan da bu terör koridorunda bir ülkenin daha istikrarsızlaşması anlamına gelir. Yani bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada yaklaşık 9 ülke yönetilemez durumda, bunlardan 4’ü devlet olma niteliğini kaybetmiş durumda. Ve bütün bunların içerisinde Türkiye, bir istikrar adası olarak, hem ekonomik hem sosyal hem güvenlik hem de terörle mücadele anlamında güçlü bir şekilde istikrarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin ortak hareket ederek Irak’ı dış güçlerin çatışma alanı olmaktan acilen çıkarması gerektiğinin altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

“Irak’ın istikrarsızlaşması Türkiye’yi ekonomik anlamda etkiler, göç ve mülteci sorunu açısından etkiler. Yine aynı şekilde Irak eğer biraz daha istikrarsızlaşırsa zaten şu anda artık devlet gücünü kaybetmiş olan kamu otoritesi yok olmakla karşı karşıya kalır ki buna asla müsaade etmemek gerekiyor. Türkiye olarak bunu da deklare ettik. Dış güçlerin mücadele alanı haline asla Irak’ın gelmemesi ve Irak’ın mezhep çatışmalarının merkezi haline asla gelmemesi gerekiyor. Suriye’de bütün dünya bir şeyi gördü; Suriye’nin istikrarsızlaşması Suriye’yi terör örgütlerinin adeta bataklığı haline dönüştürdü. Bugün ABD’nin, Rusya’nın, İran’ın bölgede bulunma gerekçesi olarak gösterdikleri şey ne? DEAŞ’la mücadele, Türkiye kaçınılmaz olarak PKK’nın uzantısı PYD ve YPG’yle orada mücadele ediyor. Aynı şekilde Irak’ın da terör örgütlerinin adeta bataklığı haline dönüşmesi, bu risk maalesef Libya için de mevcut. Yani Libya’da da eğer bu istikrarsızlık devam eder ve bu iç çatışma devam ederse, bir süre sonra Libya’nın da terör örgütlerinin bataklığına dönüşmesi anlamına gelir ki bu Türkiye açısından şu anlama geliyor; Türkiye açısından bu çok ciddi bir güvenlik sorunu çünkü Türkiye şu anda 4 ayrı terör örgütüyle mücadele ediyor. Türkiye sınır güvenliğini korumaya, iç güvenliğini korumaya, istikrarını korumaya gayret ediyor. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz, 10 binlerce kilometre öteden gelen dış güçler tam da burada sürdürdükleri vekalet savaşları üzerinden buradaki terör unsurlarının güçlenmesini ve yeşermesini sağlıyorlar.”