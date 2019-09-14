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Ünal: “Kürt kardeşlerimize kene gibi yapışmış bir PKK sorunu var”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, HDP Milletvekili Leyla Güven'in ‘savaş da olacak çatışmalar da’ sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Ünal: “Kürt kardeşlerimize kene gibi yapışmış bir PKK sorunu var”
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 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, HDP Milletvekili Leyla Güven'in "Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da" sözlerine tepki gösterdi.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu ülkede Kürt kardeşlerimize kene gibi yapışmış, masumları dahi katleden bir PKK sorunu var, bir de gelişmiş demokrasilerde silahı ve şiddeti bırakın övmeyi, kınamamak bile suçken, demokrasinin sağladığı özgürlüğü yine demokrasiyi kullanarak yok etmeye çalışan HDP sorunu var” ifadelerini kullandı.


Yerel Manşetler
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