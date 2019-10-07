Ünal, KSÜ’de “Değişimin Kısa Tarihi ve Bugün’ tarihli ders verdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi düzenlenen ‘2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ üniversitenin Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “Üniversitemizin fiziki altyapısının iyileştirilmesi yönündeki çok önemli gelişmeler var. Esas olan devletimizin 81 ilde açtığı üniversitelerdir. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anadolu’da üniversitelerin açılması bir başlangıçtır. İlimizde de bir koordinasyon içerisindeyiz” dedi.

Akademik yılın açılış dersini veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, yeni akademik yılın, tüm öğrencilere ve akademisyenlere hayırlı olmasını diledi.

Mahir Ünal, "Değişimin Kısa Tarihi ve Bugün" konusunu ele aldığı ilk dersinde, ilk dersimizle açtık. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, açılış dersinde değişimin kısa bir tarihini anlattı ve bugüne dair bazı değerlendirmeler yaparak geleceğe dair öngörülerde bulundu. Ünal, “Bugün anlamamız gereken temel şey sorusu çok kıymetli. Büyük medeniyetlerin en temel özelliği, ortaya koydukları bakış açısı, yeni bir düşünce, insana, topluma ve evrene dair yeni kavrama biçimleridir” şeklinde konuştu.

Hafızasını kaybetmiş bireylerin düşüncesinin ve geleceğinin olmayacağını kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, öğrencilerden özgüvenlerini yüksek tutmalarını istedi. Öğrencilerin yapabilme iradesine saldırılara engel olmasını anımsatan Ünal, “Eğer biz, bugünün düşüncesini inşa edeceksek bizim nerden geldiğimiz çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bizim bir hafızamız yoksa bir kimliğimiz de yok demektir. Eğer bir kimliğiniz yoksa geleceğin dünyasında bir yeriniz de yok demektir. Çünkü her şeyin bu kadar hızlandığı ve akışkan hale geldiği, değişimin bütün uçurumlarıyla üzerimize geldiği bir süreçte, ancak sabitlerimizle varlığımız koruyabiliriz. Nedir o sabitlerimiz, kim olduğumuz? Nereye ait olduğumuz? Ve bütün bunları belirleyen hafızalarımız. İşte bu hafızanın iyi kavranması gerekiyor. Hafızasını kaybetmiş bir kişinin düşüncesi olur mu? Hafızasını kaybetmiş bir kişinin geleceğine dair bir öngörüsü olur mu? İHA, SİHA yaparsınız derler ki, ‘o ne ya drone’. Uçan araç yaparsınız, ‘ya bırak Allah aşkına dört tane leğen koymuş’. Özgüvenimize saldırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Asla kimsenin sizi yapabilme iradenize ve özgüveninize saldırmalarına müsaade etmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında 1 milyonluk soruyu görüp doğru cevap veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Arda Ayten’e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından İstiklal Marşının yazılı olduğu onurluk hediye edildi.

Yarışma gecesinde Arda’nın İstiklal Marşı’nı defalarda okuduğunu ve herkese okuttuğunu belirten Mahir Ünal, Arda Ayten’i tebrik etti.

Arda’nın disiplinli bir öğrenci olduğuna dikkati çeken Ünal, “Arda öncelikle seni tebrik ediyorum. O gece hepimiz çok sevindik ve Arda o gece çok güzel bir şey yaptı. Birçok arkadaşımız twitter de İstiklal Marşı’nı paylaştı. Arda öyle muhteşem bir duygu oluşturdu ki, İstiklal Marşımızı defalarca okuyarak İstiklal Marşımızın genetik kodlarını çıkardı. Ben kendisini tebrik ediyorum ve örnek bir şahsiyet olarak bundan sonraki hayatında kendi disiplinini korumasını temenni ediyorum. Köln’de Fuat Sezgin hocanın evini ziyaret ettiğimde, ‘ben her gün günde 18 saat çalışıyorum’ dedi. Fuat Sezgin hoca bize devasa bir külliyat kazandırdı. O yüzden disiplin çok önemli. Ben o disiplini Arda sende de gördüm” dedi.















