Ünal: “Kongremizi, 2023’ün ilk adımı olarak görüyoruz”

Dünya siyaset tarihinde 20 yaşında olan ve 19 yılı iktidarda geçmiş bir siyasi parti olmadığının altını çizen Mahir Ünal, 24 Mart'ta yapılacak kongreyi 2023'ün ilk adımı olarak gördüklerini dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 24 Mart’ta gerçekleşecek olan AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongre süreci ve sonrasını değerlendirdi.

AK Parti’nin 19 yıl içerisinde her kongrede açıkladığı hedeflerin tamamına yakınını gerçekleştirmiş bir parti olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Biz kongrelerimize başlarken "inandığın yolda yürü" diyerek başladık. Türkiye için inandığın yolda yürü, Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Bizim özellikle son 17-25 Aralık sonrası Türkiye'nin yaşadığı süreç, 15 Temmuz ve sonrası, Türkiye bir tarafta beka mücadelesi verirken bir tarafta da bölgesel güç anlamında 2023'ü yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. 24 Mart'ta kongreyi bir hedef olarak değil de 2023'ün ilk adımı olarak görüyoruz. Bu kongrede bizi 2023 seçimlerine götürecek kadrolar belirlenecek. 25 Mart günü 2023 ile ilgili tüm çalışmalarımıza hızla başlayacağız” dedi.

Mahir Ünal, şöyle devam etti:

“AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında görmemiz gereken önemli bir şey var, bir parti düşünün 20 yaşında ve bunun 19 yılı iktidar. Bu, dünya siyasetinde örneği çok az görülen bir başarı. Nasıl ki Türkiye 1960 ile 2002 arasında 39 hükümet ile 42 yılını kaybetti. AK Parti ile 19 yıldan beri Türkiye büyüyor ve gelişiyor, o halde bu 19 yılın özeti aslında 'güven' ve 'istikrar', o yüzden bu kongrede 'Türkiye için güven ve istikrar' bu nedenle 'İnandığın yolda yürü' diyeceğiz. Tabii bu 19 yıllık iktidarın, bu istikrar ve güvenin temel aktörü kim, Recep Tayyip Erdoğan. Bugün bütün dünyada büyük bir liderlik krizi yaşanıyor ve Türkiye'nin rekabet avantajını artıran en temel unsurlardan biri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, o yüzden bir de 'lider' filmimiz olacak. İcraatlarımızı anlattığımız bir infografik filmimiz olacak. Bir kongre şarkımız ve klibimiz olacak ve bir de tabii kongre tema müziğimiz olacak.”

Türkiye'nin umut ve inanca ihtiyacı olduğuna vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Türkiye'ye karşı yürütülen bu psikolojik savaşta Türkiye'nin öz güvenine saldıran, Türkiye'nin yaptığı her işi itibarsızlaştırmak isteyen muhalefetle karşı karşıyayız. Doğal gaz buluyorsunuz, Uzay Ajansı kuruyorsunuz ve savunma sanayinizi yüzde 70 yerlileştiriyorsunuz, itibarsızlaştırıyorlar. Yürüttükleri bu karanlık propaganda savaşıyla aslında insanımızın umudunu ve inancını hedef alıyorlar. O yüzden biz de diyoruz ki 'güven ve istikrar için de inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.