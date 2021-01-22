Ünal: “Kahramanmaraş’ın ihracatını 5 milyar dolara çıkaracağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ın ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu da Kahramanmaraş'taki refahın 5 kat artması anlamına geliyor” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen kentin ekonomik durumu ve önem arz eden projelerle alakalı bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Toplantısının ardından açıklamada bulunan Ünal, gündemdeki en önemli maddelerden birinin organize sanayi bölgesi olduğunu söyledi.

Ünal, şöyle konuştu:

“Kahramanmaraş'ın potansiyelini arttırması ve önümüzdeki süreçte özellikle Irak ve Suriye'ye dönük ihracatını arttırması ve oradan gelen talepleri karşılaması açısından ıslah organize sanayi bölgesinin ve organize sanayi bölgesinin hızla çözülmesi gerekiyor. İçeride hızlıca hemen bu konuda çalışmaları takip edecek bir koordinasyon kurulu oluşturduk. İnşallah önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş'ın ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş'ın ihracatının 5 milyar dolara çıkması demek Kahramanmaraş'taki refahın 5 kat artması anlamına geliyor.”

Kahramanmaraş’ı daha iyi yerlere taşımanın mücadelesi içinde olduklarını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Yüksek bir koordinasyon içerisinde Kahramanmaraş'ımızı daha iyi yerlere taşımak için bir çalışma sürdürüyoruz. Milletvekillerimiz, büyükşehir belediyemiz, teşkilatlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, sanayi ve ticaret odamız bunların hepsi Kahramanmaraş'ımızın ayağa kalkması ve geleceğe yürümesindeki temel paydaşlar. Her zaman şunu söylüyoruz; bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarının o şehre dair kurduğu hayallerdir. Bizim de Kahramanmaraş'ımıza dair çok büyük hayallerimiz var, inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar Kahramanmaraş'ımıza 37 milyar yatırım aldık, inşallah bu yatırımı daha da arttıracağız daha da ileriye götüreceğiz” ifadelerini kullandı.





