Ünal: “Kahramanmaraş ve ilçeleri için hazırladığımız büyük bir proje var”

Elbistan Kaymakamlığı’nın geleneksel olarak düzenlediği bayramlaşma programı, Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Soner Arslan, AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odası başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını Elbistan Kaymakamı Özkan Demir yaptı. Tüm Elbistanlıların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Kaymakam Demir, Elbistan’daki yatırımlar hakkında Mahir Ünal’a bilgi vererek, “KYK yurdumuzla ilgili en az 500 kişilik bir öğrenci yurdu yapılacak. Özel eğitim okulumuz ile ilgili Bahçelievler Mahallemizde yer ayırdık, 2 milyon liralık ödenek aldık. İnşallah onun da projelendirme çalışmaları en kısada başlayacak. Ali Tekinsoy okulumuzu İstiklal Üniversitemize verdik. Sağlık Meslek Yüksek Okulumuz 40 öğrenci ile eğitim öğretime başlayacak” dedi.

Daha sonra söz alan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, çalışma yaptıkları projeler hakkında bilgi vererek, “Kültürhan projemizle ilgili kamulaştırma çalışmalarımızı yaptık. Arazi ile ilgili düzenlemelerimiz tamam. Kültür Bakanlığımız inşallah ödenek tahsis edecek ve hızlı bir şekilde ihaleye çıkacağız. Pınarbaşı ile ilgili projemizi büyükşehir belediyemiz ile beraber yürütüyoruz. İnşallah bu meydanda da bir projeye başlayacağız. Eski gazinolar bölgesinde şuan tamamlandı. Millet Bahçesi ile bütünleşti. Orayı da Kaynarca ile bütünleştireceğiz. Kent merkezinden Pınarbaşı’na kadar tüm alanı rekreasyon alanı olarak düzenlemiş olacağız. Arkasından meydana başlayacağız. Kent Konseyi’ni kaldıracağız yeni belediye binamızı oraya yapacağız. Projelerimiz hazır, mimari projeler 1 aya kadar tamamlanıyor. Küçük Ceyhan projemi var. Pandemi nedeniyle biraz öteledik o projemizi. Orta refüjden açıyoruz kanalı sağlı ve sollu yollarımız açık olacak. Orada herhangi bir şekilde trafiği kesmeyeceğiz. Porsuk Çayı’nın biraz daraltılmış hali gibi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Kahramanmaraş’ı merkez alarak inşallah büyük bir proje gerçekleştireceğiz diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Dün Kahramanmaraş’taydık hem STK’ları ziyaret ettik hem de yatırımlarla ilgili bazı bilgiler aldık. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de Vali Beyle görüştük. Kahramanmaraş ve ilçeleri için hazırladığımız büyük bir proje var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projeyi kamuoyu ile paylaşacağız. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Kahramanmaraş’ı merkez alarak inşallah büyük bir proje gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde bunu paylaşacağız sizlerle” dedi.

Pandemi sürecinde yatırımların devam ettiğine dikkat çeken Ünal, “İlçelerimize gittiğimizde de bizleri son derece sevindiren gelişmeler var. Bugün Göksun’daydık. Göksun’umuzda iki yeni yurt bitirdik, 3 tana yeni okul bitirdik, Göksun’a yakışır belediye binası yaptık. Şu anda Göksun’ bir kapalı spor salonu da yapıyoruz.

Aynı şekilde Afşin’e gittik. Hamdolsun Afşin’in çehresi tamamen değişmeye başladı. Afşin bölgede hem tarihi ile hem kültürü ile Elbistan gibi ortaya çıkmaya başladı. Yani biz sadece bir ilçemizde değil bütün ilçelerimizle AK Parti olarak ilgileniyor ve çalışıyoruz. Afşin ilçemize büyük bir hastane ihalesi gerçekleştiriyoruz. Afşin’e büyük bir hastane yapacağız. Andırın’da hastaneyi bitirdik. Andırın’da adliye sarayını da bitiriyoruz. Pazarcık’ta 125 yataklı dev bir hastane yapıyoruz. Dolayısıyla her ilçemizde arı gibi çalışıyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, teşkilatımız, milletvekillerimiz hep beraber çalışıyoruz. Daha da güzel çalışmalar olacak. Şunun altını çizerek belirtmek istiyorum bütün dünya ağır bir salgından geçiyor. Türkiye olarak bu salgın sürecini en iyi biz yönetmedik mi? Hastanelerimizde devlet destekleri ile vefa sosyal destek grupları ile her şeyimizle bu süreci en güzel şekilde yönettik. Bu hastane yaptığımızda bazıları dedi ki 400 yataklı hastaneye ne gerek var dediler. Biz burayı A1 seviyesine yükselttik, yani 1. Sınıf hastane seviyesine yükselttik. Şu anda hastanemiz çok büyük iş görüyor. Şu anda 148 hastaya sıkıntısız bir şekilde hastanemizde bakılıyor. Şehir hastaneleri yaptığımızda bu hastaneleri niye yapıyorsunuz dediler. Elhamdülillah şehir hastaneleri Türkiye’nin sağlık sistemini ayakta tuttu. 105 ülkeden 70 bin vatandaşımızı Türkiye’ye getirdik tedavilerini yaptık. Başka ülkelerde hasta vatandaşımızı bırakmadık. Türk vatandaşı olmak dünyada gurur haline geldi. Aynı zamanda 5 tane büyük dev şehir hastanesi açtık, aynı zamanda yollarımızı açtık, aynı zamanda santrallerimizi açmaya, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bunları kim yapıyor. Biz vesile oluyoruz. Allah bu millete bunları nasip ediyor. Şükretmemiz gerek.

2012-2013’te hayal ediyorduk. Şurasını biz güzel bir şehir meydanı yapsak diyorduk. Burayı şehir müzesi yapsak, kocaman bir hükümet konağı yapsak, bölge hastanesi yapsak, gençlik merkezi yapalım diyorduk. Doğalgaz getirelim diyorduk, adliye binası yapalım diyorduk. Göksun Elbistan yolu bitmek üzere. Hayal edip de şu 9 senede gerçekleştirmediğimi hiçbir şey oldu mu? Allah bunları bize nasip etti. Niye biliyor musunuz? Takım halinde çalıştık. Hepimiz el ele verince bu güzellikler oluyor. İnşallah önümüzdeki süreçte daha güzel şeyler yapacağız bundan emin olun. Biz bunca şey yaparken çıkıp da birileri siz Maraş’a çivi mi çaktınız, Göksun’a çivi mi çaktınız, siz Afşin’e çivi mi çaktınız, siz Nurhak’a, Ekinözü’e, Elbistan’ ne yaptınız diyenleri Allah rızası için vicdana davet edin. Bunlara fırsat vermeyin. Yapılanları inkar edenlere fırsat vermeyelim. Fitne fesat çıkarmak isteyenleri, birliğimizi beraberliğimiz bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Ama demediler ki Türkiye salgınla mücadele sürecini iyi yönetti demediler. Biz bu süreci nasıl bu kadar iyi yönettik. Bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hızlı, esnek, çabuk karar verebilen ve hızlı sonuç alabilen bir sistem sayesinde bu kriz sürecini, salgın sürecini yönetti. Ama bakıyorsun kalkmış diyor ki saray rejimi. Senin o saray dediğin, saray rejimi dediğin yer bu milletin yüzde 52’sinin oyunu aalrak seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Bu milletin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken bu millete saygından dolayı şöyle bir nezaketli olacaksın. Bu millete saygın varsa bu milletin seçtiği cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken saygılı konuşacaksın” şeklinde konuştu.

Elbistan’daki yatırımları yakından takip ettiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Biz fazla gelip gidemesek de gönüllerimiz beraber. Yapılacak her işi adım adım mali kaynaklarından projesine kadar birebir takip ediyoruz. Bunun karşılığında da dua istiyoruz başka bir şey istemiyoruz” dedi.

Sosyal medya düzenlemesine değinen Ünal, şunları söyledi:

“Şimdi bir sosyal medya düzenlemesi yaptık. Hepiniz şikayetçi değil misiniz? Klavyenin arkasına saklanıp küfredenlerde, hakaret edenlerden, iftira edenlerden, yalan söyleyenlerden, tacizde bulunanlardan, siber zorbalık yapanlardan şikayetçi değil misiniz? Bununla ilgili düzenleme yapıyoruz çıkmış diyorlar ki ‘özgürlükleri kısıtlıyorlar, yasakçılık yapıyorlar, sansür uyguluyorlar’. Hakarete, küfüre, siber zorbalığı devlet yol mu versin? İzin mi versin, ruhsat mı versin? Amerikan kongresi bunları çağırdı hepsini. Amerikan kongresi bunları hesaba çekti. Biz bırakın hesaba çekmeyi 55 milyon vatandaşımız bu sosyal ağların kullanıcısı, biz bırakın bunlar hesaba çekmeyi biz diyoruz ki bu sosyal ağ sağlayıcılarla hukuki ve mali muhataplık oluşturalım diyoruz. Adamlar diyorlar ki siz sansürcülük yapıyorsunuz. Adama sormazlar mı sen kimin tarafındasın. Hukuki ve mali muhataplık oluşturalım diyen Türkiye’nin tarafında mısın yoksa siber dünyanın egemenlerinin tarafında mısın? Senin demen gerekir ki TBMM’nin çıkardığı yasaları kabul edeceksiniz. Almanya’nın, Fransa’nın, Amerika’nın yasalarını kabul ettiğiniz gibi TBMM’nin çıkardığı yasaları kabul etmelisiniz. Gelip Türkiye’de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmalısınız demeleri gerekirken biz bu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz diyorlar. Bu millet olan biteni açık ve net görüyor. Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor.”





















