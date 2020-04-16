Ünal: “Kahramanmaraş için güçlü bir koordinasyonla çalışıyoruz”

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç ve Mehmet Cihat Sezal’la birlikte sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak Kahramanmaraşlılara mesaj gönderdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’ndan tüm Kahramanmaraşlılara çağrıda bulunan Ünal, “Lütfen evde kalın. Tedbirlere riayet edin. Çünkü evde hayat var” mesajını verdi.

Ünal, “Bildiğiniz gibi tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele ediyoruz. Türkiye olarak sürecin en başından beri tüm dünyanın örnek aldığı bir salgın yönetimi uyguladık. Kahramanmaraş milletvekilleri olarak mecliste çalışmaya devam ederken bir yandan da bu sürecin sağlıklı yürütülmesi konusunda valimizle, kaymakamlarımızla, büyükşehir belediye başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla sürekli temas halindeyiz. Kahramanmaraş’ta her bir vatandaşımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için güçlü bir koordinasyon sürdürüyoruz. Sizlerden ricamız mecburiyet dışında evlerinizden çıkmamanız, hem sevdiklerinizi hem de kendinizi korumanız. Bütün ilçelerimize ortak bir mesajımız var: ‘Lütfen evde kalın. Tedbirlere riayet edin. Çünkü evde hayat var.’ Mesafelerimiz uzak olsa da kalplerimiz ve gönüllerimiz bir. Hepimiz milletin hizmetindeyiz. Siz rahat olun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç ve Mehmet Cihat Sezal da, vatandaşlara evde kalın diyerek, “20 yaş altı evlatlarımız başta olmak üzere 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden kesinlikle çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz. Bu süreci Kahramanmaraşlılar olarak en iyi şekilde atlatalım. Zaman, tedbir, dua ve dayanışma zamanıdır. Devletimiz salgının atlatılması ile ilgili bütün tedbirleri alıyor. Sizler de evlerinizde kalarak bu sürece katkıda bulunun. Sağlık Bakanlığımız ilk günden beri çok gayretli bir şekilde çalışıyor. Evde kalmaya riayet ederek bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştular.







